Mii de pagini web guvernamentale din SUA, șterse în urma ordinelor lui Trump

Peste 8.000 de pagini de pe site-urile agențiilor federale americane au fost dezactivate, ca urmare a ordinelor administrației Trump de a elimina informațiile privind diversitatea și „ideologia de gen”.

Conform unei analize realizate de The New York Times, începând de vineri, 7 februarie, agențiile federale din SUA au eliminat secțiuni întregi ale site-urilor lor oficiale. Printre subiectele cenzurate se numără informații despre vaccinuri, îngrijirea veteranilor, prevenirea bolilor cronice, tratamente pentru bolile cu transmitere sexuală și cercetări despre violența între adolescenți. Medicii, cercetătorii și alți profesioniști care se bazau pe aceste date sunt acum privați de accesul la informații esențiale.

De pe site-ul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au fost șterse peste 3.000 de pagini, inclusiv studii despre bolile cronice și recomandări pentru vaccinarea gravidelor. De la Biroul de Recensământ au dispărut articole despre cercetare și metodologie, iar de pe site-ul Substance Abuse and Mental Health Services Administration au fost eliminate anunțuri legate de intervențiile în caz de dezastre. Ghiduri de reglementare privind diversitatea în studiile clinice au fost șterse de pe site-ul Food and Drug Administration, iar informațiile despre îngrijirea veteranilor LGBTQ și a minorităților au fost eliminate de la Department of Veterans Affairs.

Decizia administrației Trump a stârnit controverse, deoarece multe dintre paginile eliminate conțineau date de interes public. Unele agenții guvernamentale au eliminat doar câteva pagini, în timp ce altele au șters secțiuni întregi, ridicând semne de întrebare cu privire la transparența informațiilor guvernamentale.