Măsurile lui Trump deja afectează România. Expert: „Deciziile lui sunt foarte riscante pentru comerțul global”

La doar câteva săptămâni de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, viitorul relațiilor economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, ca și relațiile SUA cu Canada, China și Mexicul au devenit deja foarte volatile. Iar măsurile administrației americane deja afectează România, atrag atenția specialiștii.

Decizia administrației conduse de Donald Trump de a bloca activitatea USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională) și a altor programe de asistență externă cu finanțare americană afectează deja țara noastră.

În octombrie 2024, guvernele SUA și României au parafat un parteneriat strategic privind prevenirea și combaterea traficului de minori. Iar acest program, cu o valoare totală de 10 milioane de dolari și o durată de cinci ani, încredințat unor consorții de ONG-uri, dintre care unul condus de către World Vision România, a fost blocat temporar până în aprilie 2025.

„La finalul lunii ianuarie, am primit o informare de la Departamentul de Stat al SUA, informare în care am fost anunțați că acest program este suspendat temporar până în aprilie, pe o perioadă de 90 de zile. Nu am primit deocamdată alte detalii. Sunt trei variante posibile după ce vor trece cele 90 de zile. Programul va fi menținut, suspendat sau modificat”, au declarat pentru „Adevărul” reprezentanții World Vision România.

Iar programul era cu atât mai important cu cât România este printre primele țări din Europa ca număr de victime ale traficului de persoane, pentru muncă și exploatare sexuală.

Președintele Senatului Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești și expert în economie, profesorul Sebastian Ene, a vorbit pentru „Adevărul” despre evoluția relațiilor comerciale ale Statelor Unite, atât cu UE, cât și cu Canada, Mexicul și China, dar și despre cum afectează celelalte țări măsurile liderului de la Casa Albă.

După discuţii şi negocieri cu premierul Justin Trudeau, Donald Trump a suspendat zilele trecute impunerea de taxe vamale pentru 30 de zile şi în cazul Canadei, aşa cum a făcut anterior cu Mexicul. Nu același lucru l-a făcut însă cu China.

„Donald Trump și echipa lui sunt imprevizibili”

Profesorul Sebastian Ene, a explicat cum vede pe termen scurt și mediu evoluția acestui ping-pong comercial al lui Trump.

„Trump pleacă de la niște realități cu privire la balanța comercială a Statelor Unite. Problema care se pune ține de abordare. Barierele tarifare întotdeauna s-au dovedit arme cu două tăișuri. Ținta lui declarată este reducerea deficitului comercial cu aceste țări și zone pe de o parte, dar și controlul migrației și a drogurilor pe de altă parte. Acest ping-pong comercial pe care Trump îl incearcă în aceste zile nu face altceva decat să producă turbulențe din toate punctele de vedere. Sunt convins că fiecare stat sau zonă (UE) va raspunde într-un fel sau altul, fapt ce va duce la escaladarea tensiunilor comerciale. China a fost mai prudentă, a adoptat bariere tarifare doar pe anumite zone, lasă loc de discuții. Excedentul comercial al UE in 2023 a fost de circa 200 miliarde euro în raport cu Statele Unite. În raport cu China, deficitul SUA a fost în același an de 279 miliarde dolari. Cred că negocierile trebuie purtate sub o altă formă care să respecte principiul win-win”, explică profesorul Sebastian Ene.

Reputatul expert spune și ce este în mintea lui Donald Trump, economic vorbind: „Donald Trump și echipa lui sunt imprevizibili, încearcă obținerea unor avantaje comerciale și strategice de altă natură, făcând mutări imprevizibile ce nu fac altceva decât să învolbureze și mai mult apele. Prin aceste strategii încearcă repoziționarea strategică a SUA. Problema care se va pune este dacă nu cumva va produce un haos”.

„În fața barierelor tarifare, UE va răspunde în același mod”

Profesorul Sebastian Ene este de părere că măsurile lui Donald Trump sunt „foarte riscante pentru comerțul global, inclusiv pentru România. De la ce înseamnă încetinirea schimburilor economice și implicit stagnare sau regres economic, până la creșterea inflației și accesul mai restrictiv la anumite bunuri și servicii”.

Donald Trump le-a cerut deja liderilor europeni să cumpere mai mult din Statele Unite dacă nu vor să plătească în plus. „Adevărul” l-a întrebat pe profesorul Sebastian Ene cum ar trebui Europa să reacționeze în fața unor astfel de amenințări cu un război comercial.

„Sper ca acest razboi comercial dintre SUA și UE să nu izbucneasca. În fața barierelor tarifare, UE va răspunde în același mod. Nu cred ca are soluții în situația în care negocierile vor eșua. Asta înseamnă o scădere a producției și implicit recesiune economică. Pe de altă parte și cetățenii americani vor avea de suferit. În primul rând vor plăti mai mult pentru bunuri si servicii. Soluția nu se găsește în sfera barierelor tarifare, ci în negocieri pertinente, cu soluții viabile pentru ambele părți”, precizează profesorul Sebastian Ene.

Doctor în economie ”cum laude”, titlu obținut la 29 de ani, Sebastian Ene este conf. univ. dr. şi președinte al Senatului la Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti, iar în perioada 2011- 2013 a fost cercetător post-doctorand al Academiei Române în proiectul SPODE – Cercetători de elită în domeniul economic.