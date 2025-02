JD Vance acuză Europa de cenzură. Ce făcea șeful lui în primul mandat: Interzicea jurnaliștii să participe la conferințe de presă

În controversatul său discurs de vineri, JD Vance acuza Europa de cenzură şi îi compara pe liderii săi cu agenţii sovietici, uitând probabil ce a făcut Donald Trump în primul său mandat, când a declarat presa care nu-i era pe plac drept „inamic al poporului”.

Vineri, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Germania, vicepreşedintele american s-a lansat într-o serie de afirmaţii estrem de dure la adresa liderilor europeni, acuzându-i pe aceştia de cenzură când vine vorba despre partidele de extremă dreaptă. Mai mult, el i-a comparat cu „agenţii sovietici” din vremea Războiului Rece.

„Pentru mulți dintre noi, de cealaltă parte a Atlanticului, pare tot mai evident că vechile interese înrădăcinate se ascund în spatele unor expresii urâte, moștenite din epoca sovietică, precum dezinformare și manipulare, pentru că pur și simplu nu le place ideea ca cineva cu o viziune alternativă să-și exprime o opinie diferită, sau, ferească Dumnezeu, să voteze altfel, sau, și mai rău, să câștige alegeri”, a spus el.

„Trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valorile democratice. Trebuie să le trăim acum. În memoria vie a multora dintre voi din această sală, Războiul Rece a poziționat apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice pe acest continent. Și gândiți-vă la partea din acea luptă care cenzura disidenții, închidea biserici, anula alegeri. Erau ei cei buni? Cu siguranță nu. Și slavă Domnului că au pierdut Războiul Rece.

Au pierdut pentru că nu valorificau și nu respectau toate binecuvântările extraordinare ale libertății – libertatea de a surprinde, de a greși, de a inventa, de a construi. Se pare că nu poți impune inovația sau creativitatea, așa cum nu poți obliga oamenii ce să gândească, ce să simtă sau în ce să creadă.

Și noi credem cu siguranță că aceste lucruri sunt legate între ele. Din păcate, când privesc Europa de astăzi, nu este întotdeauna clar ce s-a întâmplat cu unii dintre învingătorii Războiului Rece”, s-a dezlănţuit el împotriva liderilor europeni care văd în ascensiunea partidelor de extremă dreapta un pericol la democraţie.

JD Vance a uitat, însă, să amintească despre faptul că preşedintele american Donald Trump este cel care, chiar la începutul primului său mandat, a fost cel care a instaurat cenzura la Casa Albă.

În 2017, el le-a interzis accesul jurnaliştilor mai multor trusturi de presă la o informare de presă de la Casa Albă, considerând că aceştia au o atitudine ostilă administraţiei prezidenţiale, printre ei numărându-se CNN, The New York Times şi o mare parte a presei străine. În acel moment, în semn de solidaritate, ziariştii de la Associated Press şi Time au refuzat să mai participe la întâlnirea organizată de preşedinţia americană.

„Presa mincinoasă va spune că nu am primit aplauze la scenă deschisă. În toţi aceşti ani am fost împreună, iar acum aveţi, în fine, un preşedinte! În fine! V-a luat mult timp! M-aţi votat pentru că vă iubiţi ţara, pentru că vreţi un viitor mai bun pentru copiii voştri şi pentru că vreţi să redaţi Americii măreţia! Luptăm împotriva ştirilor mincinoase. În urmă cu câteva zile, am denumit ştirile mincinoase inamicul poporului şi într-adevăr, aşa este. Nu au surse, ci doar le inventează”, a spus apoi Donald Trump, în timp unei conferinţe a Partidului Conservator, prima la care a participa de la preluarea mandatului.