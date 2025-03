Funcționar din administrația Trump, responsabil cu apărarea reducerilor DOGE, influencer de modă din biroul guvernamental

Un oficial al lui Trump care lucra în departamentul care a cerut lucrătorilor federali să trimită prin e-mail cinci lucruri pe care le-au realizat sau vor fi concediați posta conținut de influencer de modă din biroul ei guvernamental, în timp ce mii de persoane își pierdeau locurile de muncă.

În timp ce lucrătorii federali erau concediați în urma unor reduceri generalizate, McLaurine Pinover, purtătoare de cuvânt a Biroului de gestionare a personalului, posta pe Instagram videoclipuri despre ținutele sale din birourile agenției din Washington, D.C., potrivit CNN.

Într-una dintre postările aspirantei la statutul de influencer de pe contul său de Instagram, acum șters, care avea pseudonimul @getdressedwithmc, Pinover a împărtășit un link către cei 800 de urmăritori ai săi de unde puteau cumpăra fusta sa midi mov de 475 de dolari.

În cel puțin o duzină de videoclipuri filmate în biroul Oficiul pentru Managementul Personalului (OPM), McLaurine Pinover, numită politic, își prezenta alegerile vestimentare ale zilei, în timp ce îndemna urmăritorii contului său de Instagram să acceseze un site ce îi putea aduce comisioane din vânzările de îmbrăcăminte.

În aceeași zi în care OPM a trimis o notă internă tuturor agențiilor guvernamentale, cerându-le oficialilor federali să identifice barierele întâmpinate în eforturile de a „întârzia concedierea angajaților cu performanțe slabe”, Pinover a postat un videoclip în care trimitea un sărut camerei, alături de eticheta „work look” și hashtag-ul #dcinfluencer. Contul său de Instagram conținea un link către un site unde vizitatorii puteau achiziționa fusta mov de 475 de dolari pe care o purta în respectivul videoclip.

Un grup de observatori a afirmat că videoclipurile sale ar putea încălca reglementările care interzic utilizarea proprietății guvernamentale pentru beneficii personale, deoarece, în timp ce se afla la serviciu, aceasta promova un site care plătește influencerii comisioane pentru vânzările de produse de îmbrăcăminte.

Foști angajați OPM din timpul administrației Biden au declarat pentru CNN că au fost jigniți de comportamentul lui Pinover, care își postase activitatea de influencer de modă pe proprietatea guvernamentală în timp ce apăra concedierea masivă a angajaților federali – o perioadă în care oficiali din administrația Trump acuzau funcționarii de carieră că sunt leneși și iresponsabili.

„Jobul tău numărul unu ca lider este să îți protejezi și să îți susții echipa”, a spus Jack Miller, care a fost înaintea lui Pinover directorul de comunicare la OPM în administrația Biden. „În loc să lupți din răsputeri pentru a-ți păstra echipa, postăm videoclipuri despre modă. Este absurd.”

Pinover, care a început să lucreze în ianuarie la agenția guvernamentală responsabilă cu resursele umane, a emis numeroase declarații susținând măsurile administrației Trump de concediere a angajaților în perioada de probă și de oferire de plăți compensatorii pentru zeci de mii de angajați. Când OPM a trimis luna trecută un email angajaților guvernamentali cerându-le să enumere cinci puncte cheie despre ce au realizat în ultima săptămână, Pinover a descris acest lucru drept „o angajament pentru o forță de muncă federală eficientă și responsabilă”.

Instagram-ul și link-urile către site-uri de modă

Pinover nu a răspuns întrebărilor transmise, dar și-a șters contul de Instagram, @getdressedwithmc, la câteva minute după ce CNN a solicitat informații despre acesta.

Donald K. Sherman, consilier principal al grupului de supraveghere Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, a declarat că postările lui Pinover par a încălca reglementările care interzic utilizarea resurselor guvernamentale în scopuri private și nu ar putea fi considerate „minore”.

Chiar și așa, Kathleen Clark, expertă în etică guvernamentală la Universitatea Washington din St. Louis, a spus că comportamentul lui Pinover este „mai puțin semnificativ” în comparație cu încălcările etice și constituționale mai grave din administrația Trump.

Această situație ridică întrebări cu privire la etica utilizării resurselor guvernamentale pentru beneficii personale, chiar în contextul reducerilor drastice și al atacurilor administrației asupra funcționarilor publici.

Elon Musk a promis economii, dar cheltuielile SUA ating un nivel record

Cheltuielile federale ale SUA au atins un nivel record de 603 miliarde de dolari în februarie, evidențiind dificultățile administrației Donald Trump în punerea în aplicare a politicii sale de reducere semnificativă a cheltuielilor guvernamentale. În pofida afirmațiilor privind economiile de peste 100 de miliarde de dolari, recent înființatul Departament pentru eficiența guvernamentală (DOGE), condus de miliardarul Elon Musk, nu a reușit să realizeze economii semnificative în prima sa lună de funcționare. Cheltuielile totale au crescut cu 40 de miliarde de dolari față de aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de 7 %, scrie Financial Times citînd date ale Departamentului Trezoreriei SUA.

Ca parte a măsurilor de austeritate, DOGE a efectuat o revizuire a cheltuielilor într-o serie de agenții guvernamentale, inclusiv Departamentul de Stat, Ministerul Sănătății și părți ale Ministerului de Finanțe. Ca urmare, zeci de mii de angajați guvernamentali au fost suspendați sau concediați, iar mii de contracte și subvenții guvernamentale au fost anulate.

Musk a declarat în repetate rânduri că obiectivul DOGE este de a reduce bugetul federal cu 1 trilion de dolari, economiile atingând în prezent 4 miliarde de dolari pe zi, potrivit acestuia. Cu toate acestea, raportul oficial al Ministerului de Finanțe pentru luna februarie a arătat că doar câteva categorii de cheltuieli au fost reduse. De exemplu, Ministerul Educației a redus cheltuielile cu 6 miliarde de dolari.

Economiile DOGE, foarte mici

Experții observă că efectul global al inițiativei este încă nesemnificativ. „Economiile DOGE sunt atât de mici încât nu pot fi identificate în totalul cheltuielilor lunare”, a declarat Jessica Riedl, analist economic la Manhattan Institute, care a studiat rezultatele programului.

Cu toate acestea, în unele domenii, cheltuielile au crescut. În special, cheltuielile lunare cu asistența medicală au crescut cu 3% (+5 miliarde de dolari), iar cheltuielile cu asigurările sociale au crescut cu 6% (+8 miliarde de dolari). Ministerul de Finanțe a raportat că propriile sale cheltuieli directe au crescut cu 29 de miliarde de dolari, în special din cauza creșterii cheltuielilor cu serviciul datoriei (+10 miliarde de dolari, la 86 de miliarde de dolari) și a scutirilor fiscale (+14 miliarde de dolari).

Un judecător federal ordonă lui Elon Musk și Doge să predea documentele referitoare la operațiunile de reducere a cheltuielilor guvernamentale

Elon Musk și Doge (departament al eficienței guvernamentale), au fost obligați de un judecător federal să predea o gamă largă de documente care ar putea dezvălui identitățile angajaților și înregistrările interne referitoare la eforturile de reducere agresivă a cheltuielilor guvernamentale federale și a programelor acestora.

Decizia vine în contextul unui proces intentat de 14 procurori generali ai statelor democrate, care acuză că Musk a încălcat constituția, exercitând puteri care ar trebui să fie rezervate doar oficialilor confirmați de Senat.

Judecătoarea Tanya Chutkan, într-o decizie de 14 pagini, a explicat că permite procurorilor generali să obțină documente de la Musk pentru a clarifica amploarea autorității sale. Aceste documente vor stabili dacă Musk a acționat neconstituțional și dacă activitățile Doge ar trebui oprite.

Acuzații la adresa lui Musk

Musk a fost acuzat că a ascuns modul în care Doge își desfășoară activitatea, inclusiv propriul său rol în cadrul acestuia. Musk este considerat „angajat guvernamental special”, ceea ce, potrivit Casei Albe, înseamnă că depunerea sa de venituri financiare nu va fi făcută publică.

Ulterior, Casa Albă a declarat în instanță că Musk ar fi consilier al președintelui, un titlu care ar sugera că Musk nu ar avea autoritatea formală sau reală de a lua decizii guvernamentale, deși acest lucru contrazice declarațiile publice făcute de Donald Trump referitoare la implicarea lui Musk.

Principala problemă în cadrul acestui proces este o prevedere constituțională care stipulează că oficialii guvernamentali care acționează și dețin puterea ca șefi ai departamentelor sunt „oficiali principali”, care pot exercita această autoritate doar dacă sunt mai întâi nominalizați de președinte și confirmați de Senat.

Rolul ambiguu al lui Musk este motivul central al acuzațiilor, deoarece acesta nu a fost confirmat de Senat, dar a impus reduceri drastice în agențiile federale și în programele guvernamentale ca lider nominal al Doge. Acest lucru a dus la acuzații care pun sub semnul întrebării constituționalitatea acțiunilor sale și au deschis calea unor cereri de documente publice.

De asemenea, Casa Albă a încercat să împiedice obținerea documentelor referitoare la activitățile lui Musk invocând statutul său de consilier senior, pentru a aplica protecția privilegiilor executive. Totuși, judecătoarea Chutkan a considerat că solicitările de documente și răspunsurile scrise nu sunt atât de ample încât să pună o povară prea mare asupra ramurii executive.

Aceasta este a doua înfrângere pentru Doge în doar câteva zile, după ce un alt judecător federal din Washington DC a hotărât că autoritatea considerabilă exercitată de Doge și „secreția neobișnuită” cu care acesta a impus schimbări în guvernul federal necesită ca documentele sale să fie accesibile prin cereri de documente publice. Judecătorul Christopher Cooper, citând un raport al The Guardian, a subliniat că autoritatea „fără precedent” a Doge și modul în care a acționat rapid în guvernul federal implică necesitatea de a face publice mii de pagini de documente cerute de un grup de monitorizare liberal.