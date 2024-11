Donald şi Melania Trump au votat la Palm Beach, în Florida. Miliardarul vede victoria de partea sa

Donald Trump, candidatul republican la preşedinţia americană, a mers la vot împreună cu Melania Trump, soția sa. Cei doi au votat la Palm Beach, în Florida, miliardarul a declarat că este convins de rezultatul alegerilor îl va poziționa pe primul loc.

”Am avut o campanie excelentă. Cred că poate e cea mai bună dintre cele trei. Am fost grozavi în prima. Am făcut mult mai bine în a doua, dar s-a întâmplat ceva. Aş spune că asta e cea mai bună campanie pe care am avut-o”, a declarat el, alături de soţia sa, fosta Primă Doamnă Melania Trump, scrie The Associated Press.

Donald Trump a făcut mai multe afirmații privind asigurarea lui că victoria îi aparține. Acesta a îndemnat votanți republicani să se prezinte în număr tot mai mare la secțiile de votare.

”Se pare că conservatorii votează foarte puternic”, a declarat Trump presei la Palm Beach.

”Se pare că republicanii s-au prezentat în forţă” la urne, a adăugat el.

Acesta a fost întrebat dacă are vreun regret cu privire la campania sa, candidatul republican a răspuns că ”nu mă pot gândi la vreunul”.

După ce a ieșit din secția de voatre, fostul preşedinte republican a declarat că este ”foarte încrezător” că va învinge, relatează CNN.

El şi-a exprimat frustrarea cu privire la posibilitatea ca aflarea rezultatul alegerilor prezidenţiale să ia timp.

”Mă simt foarte încrezător”, a declarat el. ”Aud că stăm bine peste tot”.

El asigură publicul larg că va ”câştiga”, că alegerile ”nici măcar nu vor fi strânse”, ”dar va dura mult să se certifice” rezultatul.

Candidatul republican s-a plâns că numărătoare voturilor va dura mult timp, având în vedere că ”au chetltuit toţi banii ăştia pe maşini”, şi a dat alegerile din Franţa ca exemplu de aflare rapidă a rezultatului.

Donald Trump a folosit mereu timpul lung de aşteptare numărare a voturilor prin corespondenţă pentru a semăna îndoieli cu privire la rezultatul alegerilor.