Documente recent declasificate dezvăluie detalii înfricoșătoare despre ceea ce se va întâmpla în caz de Armaghedon nuclear

Dosarele odată secrete, intitulate „Război nuclear general“, reprezintă unul dintre cele mai bine păstrate secrete de guvernul Statelor Unite. Documentele, care au fost ascunse timp de zeci de ani, dezvăluie modul în care Washington DC ar putea fi prima țintă nucleară.

Această poveste, despre cum ar putea arăta momentele de după lansarea unei rachete nucleare, se bazează pe fapte provenite din interviuri exclusive cu consilieri prezidențiali, membri ai cabinetului, ingineri în domeniul armelor nucleare, oameni de știință, soldați, aviatori, operatori speciali, Secret Service, experți în gestionarea situațiilor de urgență, analiști de informații, funcționari publici și alții care au lucrat la aceste scenarii macabre de-a lungul deceniilor.

Întrucât planurile pentru Războiul nuclear general se numără printre cele mai secrete secrete deținute de guvernul SUA, scenariul postulat aici îl duce pe cititor până la limita extremă a ceea ce poate fi cunoscut din punct de vedere legal. Documente declasificate, bine păstrate timp de decenii, completează detaliile cu o claritate terifiantă.

Capitala americană - unde se află Pentagonul - ar urma să fie lovită de un "atac surpriză" cu o bombă termonucleară de o megatonă, potrivit documentelor dezvăluite De The Daily Mail on Sunday.

Andrew Weber, fost secretar adjunct al apărării pentru programele de apărare nucleară, chimică și biologică, a declarat că un atac "Bolt out of the Blue" împotriva Washingtonului este „ceea ce toată lumea din DC se teme cel mai mult".

„„Bolt out of the Blue” este modul în care Comandamentul și Controlul Nuclear al SUA se referă la un atac [nuclear] mare neavertizat.”

Detonarea unei bombe termonucleare de o megatonă începe cu o explozie masivă de lumină și căldură pe care mintea umană nu le poate înțelege.

O sută optzeci de milioane de grade Fahrenheit este de patru sau cinci ori mai mare decât temperatura din centrul Soarelui.

Inutil de spus că minutele de după explozie ar fi de distrugere absolută.

Un mega infern

În doar o fracțiune de milisecundă după detonarea de la Pentagon, lângă Washington DC , apare o explozie de lumină.

Această lumină moale cu raze X, cu o lungime de undă extrem de scurtă, supraîncălzește instantaneu aerul din jur la temperaturi de milioane de grade, dând naștere unei colosale mingi de foc care se extinde la viteze de milioane de kilometri pe oră.

În câteva secunde, mingea de foc se umflă până la un diametru care depășește un kilometru și jumăgtate, căldura sa arzătoare provocând ruperea betonului, lichefierea sau vaporizarea metalului, spargerea pietrei și arderea instantanee a oamenilor, vaporizarea lor.

Clădirea cu cinci etaje și cinci laturi a Pentagonului, împreună cu tot ce se află în spațiul său de birouri de 6,5 milioane de metri pătrați, se dezintegrează în praf supraîncălzit în timp ce pereții se sparg sub unda de șoc aproape simultană, luând instantaneu viețile tuturor celor 27.000 de oameni care lucrează la Pentagon.

Zona zero este ștearsă, deoarece în perimetrul mingii de foc nu rămâne intact.

Călătorind cu viteza luminii, căldura radiantă aprinde toate materialele inflamabile la câțiva kilometri în fiecare direcție.

Pe cont propriu

În doar opt până la nouă minute, Washingtonul devine o scenă de devastare, cu supraviețuitorii uluiți și disperați să fugă.

Pulsul electromagnetic șterge toate sistemele de comunicații și transport, lăsând oamenii blocați fără ajutor.

Chiar și cei care scapă de explozia inițială se confruntă cu realitatea sumbră că sunt complet singuri după războiul nuclear.

Fostul director al Agenției Federale de Management al Urgențelor, Craig Fugate, a declarat pentru The Mail on Sunday că singura speranță a supraviețuitorilor este să descopere cum să „supraviețuiască singuri”, ceea ce declanșează o „luptă pentru hrană și apă”.

Un atac nuclear asupra Pentagonului este doar punctul de plecare pentru ceea ce va duce în cele din urmă la sfârșitul omenirii așa cum o cunoaștem.

Un Armaghedon nuclear care va lăsa cel puțin două miliarde de morți

Este, de asemenea, un scenariu fără o dată de începere programată, deoarece „lumea s-ar putea sfârși în următoarele două ore”, a avertizat generalul Robert Kehler, fostul comandant al Comandamentului Strategic al Statelor Unite.

Vladimir Putin , de exemplu, spune că este gata să lanseze arme nucleare dacă simte că Occidentul amenință suveranitatea Rusiei .

Oamenii vor lua foc, iar cei care nu ard până la moarte vor suferi arsuri chinuitoare de dureroase de gradul trei

Un simulator de război nuclear înfricoșător a dezvăluit cum o lovitură nucleară rusă ar putea declanșa un conflict global, ucigând 35 de milioane de oameni în doar câteva ore.

Modelul prezice un război catastrofal escaladând de la un atac nuclear rusesc inițial , care atrage rapid alte puteri.

Cunoscută sub numele de „Planul A”, animația de patru minute își propune să evidențieze potențialele consecințe oribile ale conflictului dintre Rusia și țările NATO, deoarece toate națiunile ar arunca lovituri una împotriva celeilalte.

A fost creat de cercetătorii de la Universitatea Princeton care lucrează cu Programul pentru Știință și Securitate Globală.

Modelul prezice că aproape 35 de milioane de oameni ar muri în câteva ore - mulți dintre aceștia în primele 45 de minute.

Un astfel de conflict devastator ar lăsa apoi alte 56 de milioane de răniți - fără a include decesele ulterioare din cauza precipitațiilor nucleare și a altor efecte.

Cum știe guvernul SUA atât de multe fapte legate de efectele nucleare, în timp ce publicul larg habar nu are?

Răspunsul este la fel de grotesc ca și întrebările în sine, deoarece, în toți acești ani, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, guvernul SUA s-a pregătit și a repetat planuri pentru un Război Nuclear General.

Un al Treilea Război Mondial nuclear care va lăsa, garantat, cel puțin două miliarde de morți, conchide The Daily Mail.