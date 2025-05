De ce au oprit temporar SUA ajutorul militar pentru Ucraina. Dezvăluiri despre un ordin care a luat Casa Albă prin surprindere

Un ordin verbal al secretarului american al apărării, Pete Hegseth, de a opri transporturile de arme pregătite pentru Ucraina, a provocat confuzie printre oficiali și a luat Casa Albă prin surprindere, dezvăluie Reuters despre un episod care a avut loc la scurtă vreme după învestirea lui Donald Trump.

La începutul mandatului lu Donald Trump, armata americană emitea un ordin către trei companii aeriene de transport marfă - operând de la baza aeriană Dover din Delaware și dintr-o bază americană din Emiratele Arabe Unite - să oprească 11 avioane încărcate cu obuze de artilerie și alte arme destinate Ucrainei.

În câteva ore, întrebări frenetice au ajuns la Washington din partea Kievului și a oficialilor din Polonia, de unde erau coordonate transporturile. Cine a ordonat Comandamentului Transporturilor din SUA (TRANSCOM) să oprească zborurile? Este o suspendare permanentă a ajutoarelor?

Înalții oficiali din domeniul securității naționale – de la Casa Albă, Pentagon și Departamentul de Stat – nu au putut furniza un răspuns. În decurs de o săptămână, zborurile au fost reluate.

Conform înregistrărilor TRANSCOM analizate de Reuters, ordinul verbal a venit de la biroul lui Pete Hegseth, secretarul apărării.

Anulările au fost ordonate după o ședință prezidată de Trump în 30 ianuarie referitoare la Ucraina, la care au participat Hegseth și alți înalți oficiali din domeniul securității naționale, potrivit a trei surse familiarizate cu situația. S-a discutat ideea de a opri ajutorul pentru Ucraina, au declarat două persoane, dar președintele american nu a dat nicio instrucțiune în acest sens.

Trump nu era la curent cu ordinul lui Hegseth, și nici alți înalți oficiali din domeniul securității naționale care au participat la ședință, potrivit a două surse informate despre discuțiile private de la Casa Albă și unei a treia surse informate direct despre această chestiune.

Solicitată să comenteze, Casa Albă a declarat pentru Reuters că Hegseth a urmat o directivă a lui Trump de a suspenda ajutorul pentru Ucraina, potrivit poziției administrației la momentul respectiv. Nu a explicat motivul, potrivit celor care au vorbit cu Reuters.

Înalți oficiali din domeniul securității naționale implicați în procesul de luare a deciziilor nu știau despre ordin sau de ce a fost revocat atât de repede.

„Negocierea încetării războiului dintre Rusia și Ucraina a fost o situație complexă și fluidă. Nu vom detalia fiecare conversație dintre înalții oficiali ai administrației pe parcursul procesului”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. „Concluzia este că războiul este mult mai aproape de sfârșit astăzi decât era atunci când președintele Trump a preluat funcția.”

Anulărea zborurilor au costat TRANSCOM 2,2 milioane de dolari, potrivit documentelor analizate de Reuters. În răspunsul la o solicitare de comentarii, TRANSCOM a precizat că costul total a fost de 1,6 milioane de dolari – 11 zboruri au fost anulate, dar unul nu a generat costuri.

Povestea modului în care au fost anulate zborurile, relatată pentru prima dată de Reuters, indică un proces de elaborare a politicilor haotic în cadrul administrației Trump și o structură de comandă neclară chiar și pentru propriii membri de rang înalt.

Un ordin de suspendare a ajutorului militar autorizat sub administrația Biden a intrat în vigoare oficial o lună mai târziu, pe 4 martie, odată cu anunțul Casei Albe.

Pauza transportului de arme, confirmată de cinci persoane la curent arată, de asemenea, un mod confuz în care administrația a conceput și implementat politica de securitate națională. La Pentagon, dezordinea este un secret deschis, mulți actuali și foști oficiali afirmând că departamentul este afectat de dezacorduri interne privind politica externă, resentimente și personal neexperimentat.

Reuters nu a putut stabili cu exactitate momentul în care biroul lui Hegseth a ordonat anularea zborurilor. Două surse au declarat că oficialii ucraineni și europeni au început să întrebe despre pauză pe 2 februarie. Înregistrările TRANSCOM indică faptul că a existat un ordin verbal din partea „SECDEF” – secretarul apărării – și că acestea au fost reluate pe 5 februarie.

„Acest lucru este în concordanță cu politica administrației de a acționa rapid, de a distruge și de a rezolva problemele mai târziu. Aceasta este filosofia lor de management”, a declarat Mark Cancian, ofițer de marină în rezervă și expert în apărare la think tank-ul Center for Strategic and International Studies. „Este excelent pentru Silicon Valley. Dar când vorbim despre instituții care există de sute de ani, vor apărea probleme.”

Oprirea transporturilor a provocat consternare la Kiev

Ucrainenii au solicitat rapid administrației informații prin mai multe canale, dar au întâmpinat dificultăți în obținerea unor informații utile, potrivit unui oficial ucrainean cu cunoștințe directe despre situație. În conversațiile ulterioare cu ucrainenii, administrația a justificat pauza ca fiind „politică internă”, a declarat sursa. Oficialii ucraineni nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Transportul armelor americane către Ucraina necesită aprobarea mai multor agenții și poate dura săptămâni sau chiar luni, în funcție de dimensiunea încărcăturii. Cea mai mare parte a ajutorului militar american trece printr-un centru logistic din Polonia înainte de a fi preluat de reprezentanții ucraineni și transportat în țară.

Acest centru poate stoca transporturile pentru perioade lungi de timp. Nu este clar dacă cele 11 zboruri anulate au fost singurele programate în acea săptămână din februarie, cât ajutor a fost deja stocat în Polonia și dacă acesta a continuat să ajungă în Ucraina în ciuda ordinelor TRANSCOM.

Zborurile anulate conțineau arme care fuseseră aprobate de mult timp de administrația Biden și autorizate de legislatorii de la Capitol Hill.

Reuters nu a putut stabili dacă Hegseth sau echipa sa știau cum va fi pusă în aplicare comanda către TRANSCOM sau că aceasta va reprezenta o schimbare substanțială a politicii SUA față de Ucraina. Trei surse familiarizate cu situația au declarat că Hegseth a interpretat greșit discuțiile cu președintele despre politica față de Ucraina și livrările de ajutoare, fără a da mai multe detalii.

Alte patru persoane informate despre situație au declarat că un mic grup de angajați din Pentagon, mulți dintre ei fără experiență în funcții guvernamentale și care se opun de ani de zile ajutorului acordat Ucrainei, i-au sfătuit pe Hegseth să ia în considerare suspendarea ajutorului acordat acestei țări.

Două persoane familiarizate cu această chestiune au negat existența unei întreruperi reale a ajutorului. Una dintre ele a descris situația ca fiind o pauză logistică.

„(Ei) voiau doar să înțeleagă ce se întâmplă și, în consecință, oamenii au interpretat greșit acest lucru ca fiind: «Trebuie să opriți totul»”, a spus unul dintre ei.

Ce s-a întâmplat la ședința din 30 ianuarie

Potrivit a două surse familizarizate cu ședința, Hegseth a sosit la întâlnirea din 30 ianuarie din Biroul Oval cu Trump cu o notă redactată de unii dintre principalii săi consilieri politici, conținând recomandarea ca el să preseze Casa Albă să ia în considerare suspendarea livrărilor de arme către Ucraina pentru a câștiga pârghii în negocierile de pace cu Rusia.

Sursele au spus că secretarul a participat la întâlnire împreună cu alți înalți oficiali implicați în politica față de Ucraina, printre care consilierul pentru securitate națională Mike Waltz și trimisul special pentru Ucraina Keith Kellogg. Grupul a discutat pe larg politica SUA față de Ucraina și Rusia, inclusiv posibilitatea înăspririi sancțiunilor împotriva Moscovei.

Nu este clar în ce măsură Hegseth a propus oprirea ajutorului în timpul întâlnirii, dar ideea a fost discutată, a spus una dintre surse și o altă persoană familiarizată cu întâlnirea.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022, SUA au aprobat ajutor militar în valoare de miliarde de dolari pentru Ucraina. Cea mai mare parte a fost livrată sub administrația Biden. Însă câteva transporturi au rămas în așteptare, programate pentru această vară.

Trump amenințase în repetate rânduri în campania electorală că va îngheța ajutorul, dar nu o făcuse încă. Și în timpul întâlnirii, el a refuzat din nou să oprească ajutorul pentru Ucraina sau să-i ordone lui Hegseth să implementeze orice schimbări de politică în ceea ce privește trimiterea de echipamente la Kiev, au spus sursele.

Un ordin care îngheață efectiv orice sprijin militar pentru un aliat ar fi discutat în mod normal intens între înalții oficiali ai securității naționale și aprobat de președinte. Acesta necesită coordonarea mai multor agenții și adesea a mai multor companii de transport.

Niciuna dintre aceste discuții sau coordonări nu a avut loc atunci când biroul lui Hegseth a anulat zborurile programate care transportau obuze de artilerie și muniție americane către Polonia de la baza militară Al Udeid din Emiratele Arabe Unite și de la baza militară americană Dover din Delaware, au declarat trei dintre surse.

Pauza a survenit în momentul în care armata ucraineană se lupta să respingă forțele ruse în estul Ucrainei și în bătălia care a urmat pentru regiunea Kursk din Rusia, unde forțele ucrainene pierdeau teren și au fost practic expulzate.

Consilieri apropiați ai lui Trump au fost informați despre pauză de către angajați ai Pentagonului și au discutat cu președintele dacă să restabilească transporturile de ajutor, potrivit a două surse. Până atunci, TRANSCOM anulase 11 zboruri, potrivit documentelor analizate de Reuters. Unele mass-media, inclusiv Reuters, au scris despre pauză, dar rolul lui Hegseth era necunoscut până atunci.

Nu este clar dacă Trump l-a interogat sau l-a mustrat ulterior pe Hegseth. O sursă cu cunoștințe directe despre această chestiune a declarat că, în cele din urmă, consilierul pentru securitate națională Waltz a intervenit pentru a anula deciziile de anulare a ajutorului. Waltz a fost demis joi și se așteaptă să fie numit ambasador al SUA la Națiunile Unite.

Conflicte interne

Când Trump a preluat funcția, ajutorul pentru Ucraina a continuat să curgă și el s-a angajat să colaboreze cu Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului – sau, cel puțin, pentru a negocia un armistițiu.

Doi dintre cei mai proeminenți emisari ai săi, Kellogg, un susținător al Kievului care a lucrat cu Trump în prima sa administrație, și Steve Witkoff, un magnat imobiliar și prieten apropiat al președintelui, au început să negocieze.

Separat, la Pentagon, unii dintre consilierii politici ai lui Hegseth au început să elaboreze în secret propuneri pentru retragerea sprijinului american pentru Ucraina, potrivit a două surse informate despre această chestiune.

Acest grup de colaboratori se aliniază strâns filosofiei anti-intervenționiste.

Unii dintre ei au sfătuit anterior legislatori republicani care susțineau o abordare a politicii externe axată pe interesul Americii și au cerut public, în scrieri și discursuri, ca SUA să se retragă din angajamentele militare din Orientul Mijlociu și Europa – o opinie împărtășită și de vicepreședintele JD Vance. Mai mulți au susținut că SUA ar trebui să se concentreze în schimb pe China.

Susținătorii membrilor echipei au criticat dur pe cei care se opun mișcării anti-intervenționiste din administrație, afirmând că Vance și alții fac eforturi să salveze viețile oamenilor care trăiesc în zone de război precum Ucraina și să prevină viitoare pierderi militare americane.

Conform unei persoane familiarizate cu problema și a altor patru surse, luptele interne au complicat procesul de elaborare a politicilor. Într-un moment în care Kellogg și Witkoff încearcă să medieze un acord de pace între Rusia și Ucraina, membrii personalului au susținut în culise retragerea sprijinului SUA pentru Kiev – o politică care a înfuriat oficialii ucraineni și a presat aliații europeni să umple golul, au declarat cinci persoane la curent cu această situație.

Cel puțin unul dintre membrii personalului care a insistat anterior ca administrația să-și retragă sprijinul pentru Kiev, Dan Caldwell, a fost escortat afară din Pentagon pentru o scurgere de informații despre care el susține că nu a avut loc. Caldwell, un veteran, a fost unul dintre principalii consilieri ai lui Hegseth, inclusiv pe probleme legate de Ucraina.

În ciuda scurtei pauze din februarie și a celei mai lungi, care a început la începutul lunii martie, administrația Trump a reluat trimiterea ultimei tranșe de ajutor aprobat de președintele american Joe Biden. Nu a fost anunțată până acum o nouă politică.