Cine este a doua femeie din cazul Donald Trump. Câți bani a primit pentru a-și spune povestea

În rechizitoriul de punere sub acuzare a fostului președinte american Donald Trump, procurorul vorbește despre o a doua femeie care susține că a avut o relație cu acesta.

Fostul președinte Donald Trump este acuzat că a făcut o plată de 130.000 de dolari către starul porno Stormy Daniels, bani care nu au fost declarați în conturile de campanie ale acestuia. Cu toate acestea, procurorul a menționat și o altă femeie.

Potrivit documentelor de fond, la care fac referire jurnaliștii BBC, o plată a fost făcută în numele lui Trump către "Femeia 1" - despre care dovezile sugerează că este Karen McDougal, un fost model Playboy care a susținut că a avut o aventură care a durat 10 luni cu Donald Trump. În schimb, fostul președinte a negat că așa ceva s-ar fi întâmplat vreodată.

Karen McDougal a început a început să apară în prezentări de costume de baie la 20 de ani, apoi s-a alăturat fetelor playboy, iar în 1998 a câștigat titlul de „Playmate of the Year” și a fost votată "Playmate of the 90s", a doua după Pamela Anderson.

Mai târziu a lucrat ca model de fitness, devenind prima femeie care a apărut pe coperta revistei Men's Fitness în 1999. De asemenea, a apărut în reclame TV și în roluri minore în diferite seriale.

Conform BBC, în 2006, revista New Yorker a scris că, McDougal a susținut că s-a întâlnit cu Trump la Conacul Playboy din Los Angeles, unde înregistra un episod din The Apprentice.

Ea a scris mai târziu că Trump, care era căsătorit la acea vreme, "mi-a plăcut imediat, a continuat să vorbească cu mine - spunându-mi cât de frumoasă eram etc".

Karen McDougal susține că ea și Donald Trump au avut o relație de 10 luni și s-au văzut "de cel puțin cinci ori pe lună". Ea a descris relația pentru CNN ca fiind iubitoare și consensuală.

În 2016, Karen a semnat un contract cu un tabloid în valoare de 150.000 de dolari. Ea ar fi trebuit să spună povestea relației cu fostul președinte american. Însă, articolul nu a mai apărut niciodată, iar ea nu a mai putut face publice astfel de detalii deoarece semnase o clauză cu acel tabloid (National Enquirer).

În 2021, Comisia Electorală Federală a SUA a amendat tabloidul cu suma de 187.000 de dolari deoarece a costatat că banii plătiți către Karen McDougal au reprezentat o contribuție ilegală de campanie.