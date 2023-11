Biden, probabil la primul și ultimul mandat de președinte: ce indică sondajele cu un an înainte de alegeri

Statele Unite se îndreaptă spre un nou duel pentru Casa Albă între democratul Joe Biden și republicanul Donald Trump, iar veștile nu sunt bune pentru președintele în exercițiu cu mai puțin un an înainte de scrutinul final. Nici fostul președinte nu se poate bucura de pe acum de creșterea sa în sondaje, în condițiile în care are probleme cu legea ce i-ar putea pune obstacole în campanie.

Luna noiembrie a început cu un duș rece pentru Joe Biden, care ar putea pierde alegerile prezidențiale din 5 noiembrie anul viitor în cazul menținerii opiniilor exprimate în sondajele efectuate recent.

Liderul în exercițiu de la Casa Albă continuă să scadă în sondaje, la o rată de aprobare pe plan național de 38%, pe lângă faptul că doar un sfert din intervievații The Economist/YouGov își doresc să candideze la realegere. Ba mai mult, conform The New York Times, este declarat învins încă de acum în cinci din cele șase state-cheie, și anume în Arizona, Georgia, Michigan, Nevada și Pennsylvania. În 2020, Biden a câștigat la limită în Georgia și Nevada, dar aceste victorii s-au dovedit a fi esențiale pentru el. Acum, Trump dispune de o majoritate confortabilă în cele două state, de o diferență de nouă puncte procentuale în Nevada și de șase puncte procentuale în Georgia. În același timp, rata de aprobare pe plan național pentru Donald Trump a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimul an, la 47%, aproximativ egală cu votul (46,8%) din noiembrie 2020.

Aceste rezultate nefavorabile pentru Joe Biden pot fi explicate prin prisma nemulțumirii generate de acțiunile președintelui american. În statele-cheie, cel puțin 60% dintre cei chestionați cred că țara lor merge „într-o direcție greșită” și doar 38% aprobă președinția Biden. Per total, americanii spun că au mai multă încredere în Donald Trump decât în Joe Biden în subiecte precum economia, imigrația, securitatea națională sau conflictul israeliano-palestinian.

O altă tendință alarmantă pentru Biden este faptul că pierde alegătorii tineri, remarcă POLITICO. Un sondaj NBC News publicat săptămâna trecută a ajuns la un rezultat uimitor: Trump îl conduce pe Biden în rândul alegătorilor cu vârste sub 35 de ani, cu 46% față de 42%. Democrații și experții politici caută să înțeleagă această tendință. Oricum, Biden, cel mai vârstnic președinte din istoria Statelor Unite, nu a fost niciodată un preferat al tinerilor. Totodată, una dintre teorii este că tinerii alegători liberali care nu sunt entuziasmați de Biden - de exemplu pentru sprijinul acordat Israelului în războiul cu Hamas - nu participă de regulă la sondaje, dar și-ar putea da voturile pentru el în noiembrie anul viitor în cazul unei confruntări cu Trump.

Majoritatea sondajelor care îl prezintă pe Trump ca fiind favorit nu-i includ pe alegătorii indeciși - o decizie metodologică discutabilă, notează POLITICO. Dar Trump stă bine chiar și în sondajele care raportează alegătorii indeciși, cum ar fi cel publicat de Fox News, care îl dă pe fostul președinte republican cu un avans de patru puncte procentuale (50%, față de 46 %) în fața actualului președinte democrat.

Dacă o parte a taberei democrate s-a declarat alarmată de tendințele din sondaje, un membru al echipei de campanie Biden/Harris nu s-a arătat deranjat. „Predicțiile cu un an înainte tind să devină puțin diferite un an mai târziu”, a spus purtătorul de cuvânt Kevin Munoz.

În opinia politologului Mileah Kromer, Biden și democrații nu trebuie să își facă griji deocamdată din cauza procentelor, ci să acorde atenție unui aspect mai important, și anume principala grijă exprimată de intervievați. Sondajele arată că alegătorii au o perspectivă sumbră asupra evoluției economiei. Mulți cred că țara se află în recesiune și nu sunt optimiști că lucrurile se vor îmbunătăți în curând. În aceste condiții, se îndreaptă spre republicanii, pe care îi consideră mai capabili să abordeze problemele economice. Pericolul pentru Biden este să piardă alegerile din cauza scumpirii vieții, conchide Mileah Kromer într-un editorial publicat în POLITICO.