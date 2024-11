Avans surprinzător al Kamalei Harris, cu trei zile înainte de alegeri, într-un stat tradițional republican

Un sondaj de opinie realizat în statul Iowa de o casă de sondare respectată, neafiliată unei tabere, a constatat un avans surprinzător al vicepreședintei SUA în fața candidatului republican Donald Trump cu doar trei zile înainte de alegerile prezidențiale., relatează The Guardian și Washington Post. Statul nu face parte dintre statele oscilante, considerate decisive, și este prognozat ca fiind „roșu”, fără posibilitatea de a fi întors.

Statul Iowa (Midwest) nu este unul dintre cele șapte state indecise - Michigan, Wisconsin și Pennsylvania (Rust belt), respectiv Georgia, Carolina de Nord, Nevada și Arizona (Sun belt).

Publicat sâmbătă, cu trei zile înainte de alegeri, cel mai recent sondaj Selzer, realizat pentru Des Moines Register-Mediacom o arată pe Harris având un avans de trei puncte procentuale în raport cu Trump, și anume de 47% versus 44%, un rezultat neașteptat după ce fostul președinte a fost în frunte cu 4% în cadrul sondajul efectuat în Iowa la mijlocul lunii septembrie.

Potrivit sondajului din Iowa, avantajul pentru Harris a fost propulsat de femei, în special de cele mai în vârstă sau independente din punct de vedere politic. Acestea din urmă au ales-o pe Harris în defavoarea lui Trump cu 57% față de 29%, în creștere față de septembrie, când avantajul acesteia era doar de cinci puncte procentuale.

Noul sondaj arată că femeile din acest stat o preferă în mare măsură pe Harris în locul lui Trump, cu 56% la 36%, în timp ce bărbații îl susțin pe Trump cu o marjă mai mică, 52% la 38%, notează CNN. În plus, votanții independenți din stat tind să o susțină pe candidata democrată, cu 46% față de 39%, după ce l-au favorizat pe Trump în sondajele din Iowa publicate la începutul acestui an.

Sondajul sugerează, de asemenea, că 55% dintre alegătorii cu vârsta de 65 de ani sau mai în vârstă o susțin pe Harris, în raport cu 36% Trump, în timp ce alegătorii mai tineri de 35 de ani sunt împărțiți în mod aproximativ egal, 46% Harris și 44% Trump.

Mai mult de 9 din 10 alegători potențiali din Iowa afirmă în noul sondaj că s-au decis asupra candidatului (91%), 7% spunând că ar putea fi convinși de unul din candidați, iar 2% că nu au ales încă un candidat.

Desfășurat între 28 și 31 octombrie, sondajul pe 808 alegători potențiali include persoane care au votat deja sau spun că urmează să voteze. Are o marjă de eroare de plus sau minus 3,4 puncte procentuale și a fost efectuat de Selzer & Co, o firmă condusă de Ann Selzer, un sondator bine cotat.

Rezultatele sondajului i-au surprins deopotrivă pe observatorii politici și pe experții în sondaje. Raportul Cook, care face o analiză nepartizană, a evaluat statul Iowa drept „solid republican” pe scara sa de rating, ceea ce înseamnă că în acest stat cursa prezidențială nu era considerată competitivă și cu probabilitate mică să fie strâns disputată.

În 2020, Donald Trump a câștigat Iowa, un stat cu doar șase electori din 538, la o diferență de peste opt puncte procentuale.

Potrivit sociologilor de la Des Moines Iowa, rezultatul se datorează probabil faptului că Harris a reușit să întoarcă votul femeilor, după ce a desfășurat o campanie țintită în acest sens - de pildă, într-un clip, actrița Julia Roberts, le îndeamnă pe femei să voteze pe cine vor.

Statul a votat ultima dată pentru un democrat în 2012, când Barack Obama a câștigat statul și al doilea mandat.

O tendință în favoarea Kamalei Harris, propulsată de femei

Tendința indicată de sondaj arată că femeile au propulsat rezultatele - iar dacă aceasta se generalizează ar putea avea un impact semnificativ asupra cursei, mai ales în contextul decalajului de gen ce marchează aceste alegeri, în care femeile înclină către Harris, iar bărbații către Trump, notează The Guardian.

„Există marje de eroare, iar sondajele pot fi foarte diferite; și deși mă îndoiesc că Harris va câștiga în Iowa, totuși Selzer este apreciat iar o cursă în interiorul marjei în Iowa nu este imposibilă, în special dacă modificările târzii în favoarea lui Harris sunt reale”, a apreciat editorialistul Philip Bump de la Washington Post.

Selzer este cel mai bine cotat sondaj printre cele naționale din SUA realizate de Nate Silver, unul dintre cei mai urmăriți experți din SUA.

„În lumea în care Harris câștigă Iowa, probabil că face curățenie și în altă parte din vestul mijlociu, în special în Michigan și Wisconsin, caz în care este deja este un fapt aproape cert că va câștiga colegiul electoral”, a scris Silver pe site-ul său.

Cu toate acestea, el a avertizat că un alt sondaj în Iowa a fost publicat sâmbătă, în care Trump era în frunte. Potrivit sondajului Emerson, fostul președinte american are nouă puncte procentuale avans față de Harris în acest stat.