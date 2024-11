Un tânăr din Marea Britanie, care lupta pentru Ucraina, a fost capturat de forțele ruse. Bărbatul a fost „făcut prizonier în zona Kursk”, din Rusia.

Un bărbat se descrie într-un videoclip, care a fost postat pentru prima dată pe Telegram înainte de a fi difuzat, duminică, pe scară largă, ca fiind un fost soldat al armatei britanice. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, se identifică ca fiind James Scott Rhys Anderson.

Agenția de presă de stat rusă Tass a transmis că, potrivit unei surse militare, un „mercenar britanic” a fost „făcut prizonier în zona Kursk” din Rusia. Ministerul de Externe al Marii Britanii a declarat pentru publicația The Independent că „susține familia unui britanic în urma rapoartelor despre detenția sa”.

Bărbatul din filmare este îmbrăcat în haine de luptă și vorbește cu accent englezesc în timp ce pare să aibă mâinile legate.

„Am fost în armata britanică înainte, din 2019 până în 2023, Regimentul 22 Signal. O brigadă de semnalizare, regimentul 22 de semnalizare, escadrila 252”, a spus tânărul în videoclip

Acesta a explicat că s-a înscris pentru a lupta pentru Legiunea Internațională a Ucrainei, după ce și-a pierdut locul de muncă.

„Când am plecat, am fost concediat de la locul meu de muncă, am aplicat pe pagina web a Legiunii Internaționale. Tocmai pierdusem totul. Tocmai mi-am pierdut locul de muncă”, a spus el.

„Am văzut la televizor”, a spus el, adăugând, în timp ce clătina din cap: „A fost o idee stupidă.”, cu referire la faptul că a venit să lupte în acest război.

El a descris cum a călătorit în Ucraina din Marea Britanie, spunând: „Am zburat la Cracovia, Polonia, de la Londra Luton. Autobuz, de acolo până la Medyka în Polonia, la granița cu Ucraina”.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a refuzat să comenteze despre acest subiect.