Ucraina aruncă în aer cel mai lung tunel feroviar între Rusia și China. Ruta ar fi folosită de Moscova pentru aprovizionare militară

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi responsabil pentru distrugerea tunelului feroviar care conecta Rusia și China. Pe 30 noiembrie, arată The New Voice of Ukraine, citată de Yahoo News, SBU a efectuat o explozie în timpul nopții pe o rută feroviară cheie între Rusia și China.

Incidentul a avut loc în tunelul Bessolov Severomuysky de pe Magistrala Baikal-Amur din Buryatia, Rusia.

Explozia este o altă operațiune specială de succes a SBU, au declarat sursele, deși serviciul special nu a comentat încă evenimentul.

"De fapt, aceasta este singura rută feroviară serioasă între Rusia și China", au declarat sursele. "Și acum această rută, pe care Rusia o folosește, printre altele, pentru aprovizionarea militară, este paralizată."

Patru dispozitive explozive au fost detonate în timp ce un tren de marfă se deplasa prin tunel. În prezent, serviciul de securitate FSB din Rusia lucrează la fața locului în timp ce lucrătorii feroviari ruși se ocupă de consecințele operațiunii speciale a SBU.

Explozia a avut loc în noaptea de 29-30 noiembrie în tunelul Severomuysky, la aproape 5.000 de kilometri de Ucraina. "Patru dispozitive explozive au fost declanșate în timpul deplasării trenului de marfă", a declarat sursa pentru Ukrainska Pravda.

Tunelul face parte din Magistrala Baikal-Amur, o rută feroviară cheie care trece la nord de calea ferată transsiberiană și face parte dintr-o rețea de căi ferate care conectează Rusia cu China. Cu o lungime de 15 kilometri, tunelul Severomuysky este cel mai lung tunel feroviar din Rusia. Construcția a durat 27 de ani și a fost inaugurată în 2003.

Deși SBU nu a comentat oficial rapoartele, agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a anunțat pe 30 noiembrie că a efectuat o operațiune comună cu rezistența locală pentru a sabota infrastructura feroviară din regiunea Moscovei.

Într-un videoclip postat de HUR pe rețelele de socializare, o persoană într-un mediu înzăpezit pare să aprindă două cutii de relee feroviare, care controlează semnalele pentru operatorii de tren. Persoana pare să acționeze singură.

"Perturbările în funcționarea căii ferate devin tot mai frecvente" în Rusia, a titrat HUR videoclipul.

"Foc, haos și paralizie pe calea ferată rusă este o altă consecință a războiului criminal rus împotriva Ucrainei", a spus HUR.

The Kyiv Independent nu a confirmat rapoartele.