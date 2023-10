Scandal în Rusia după ce o mamă s-a căsătorit cu fiul adoptiv: „Avem șase copii minori”. Cum se apără femeia

Femeie, în vârstă de 53 de ani, a stârnit un val de indignare în Tatarstan, republică a Federației Ruse, după ce s-a căsătorit cu tânărul de 22 de ani pe care l-a crescut.

Aisylu Chizhevskaya-Mingalim, cântăreață foarte cunoscută în Tatarstan și nepoată a unui mare artist, Renat Ibragimov, care a murit acum un an, s-a căsătorit cu băiatul luat acum 8 ani de la orfelinat, potrivit publicației britanice Mirror.



Diferența dintre ei este de 31 de ani. Aysylu Chizhevskaya-Mingalim, în vârstă de 53 de ani, este cunoscută în republica sa natală ca muzician și se află acum în centrul unui mare scandal, fiind acuzată că "a dezonorat Tatarstanul".

Aisylu l-a cunoscut pe Daniil, un băiat de 13 ani care îi împărtășea pasiunea pentru muzică, iar după câteva lecții, cei doi au devenit un duet. Băiatul a participat și la diferite show-uri de talente și a cântat împreună cu artiști ruși consacrați. La vârsta de 14 ani, Daniil a plecat din orfelinat, devenind copilul adoptiv al cântăreței.

„Este adevărat. Pe 20 octombrie am avut o nuntă într-un restaurant din Kazan, cu mulți invitați. Iar acum opt ani, când predam muzică într-un orfelinat din Kazan, am cunoscut un băiat talentat, Daniil, care avea atunci 13 ani. Am lucrat mult cu el: a participat la concursuri, iar la Moscova a cântat chiar într-un proiect cu Philip Kirkorov. Iar un an mai târziu, la vârsta de 14 ani, el însuși mi-a făcut o ofertă: "Vrei să fii mama mea?". Am fost de acord și l-am dus la mine acasă, unde am putut petrece mai mult timp cu el. Am început să cântăm în duet. Acum, Daniel cântă sub pseudonimul Danil Chizhevsky”, povestește Aisylu Chizhevskaya-Mingalim

După opt ani, băiatul a cerut-o în căsătorie.

„Nu a fost o decizie spontană, amândoi am ajuns la ea treptat. Mai ales că eu nu sunt părinte adoptiv și nici măcar tutore, am o familie adoptivă, unde copiii sunt în plasament. Aceasta este o familie temporară pentru orfani, în care au posibilitatea de a fi crescuți într-un mediu familial, nu într-un orfelinat. Când vremurile au devenit grele, mi-a fost teamă pentru Daniel. El a fost făcut pentru muzică, nu pentru luptă, și totuși este la o vârstă la care băieții ar trebui să meargă în armată. Am început să mă gândesc cum să-l protejez. M-am consultat cu cei de la Protecția Copilului. Și, apropo, acolo mi-au dat ideea de a mă căsători cu el. Într-o conversație neoficială, bineînțeles”, spune femeia.

Autoritățile au fost atât de revoltate încât i-au luat din grija ei pe alți cinci copii adoptivi și i-au plasat în orfelinate. Artista face acum demersuri pentru a-și recupera copiii.

„Daniil este deja adult și împreună avem cinci copii adoptați și pe fiul meu biologic, deci șase copii minori. Astfel, Daniil devine tatăl mai multor copii și rămâne acasă”, a mai explicat artista.

Fiind întrebată dacă mariajul ei cu Daniil este fals, cântăreața a spus că uniunea este legitimă și că, într-adevăr, ei formau un cuplu. Insistă totuși că relația lor este mai mult spirituală și nu au relații intime.

Tatarstan este o republică în partea central-estică a Rusiei europene, având capitala la Kazan. Jumătate din populația regiunii este tătară. Republica a fost formată în 1920 și a rămas în cadrul Federației Ruse după destrămarea URSS în 1991, dar sentimente separatiste au apărut la scurt timp după aceea în rândul populației tătare.