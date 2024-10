Rusia a mituit 130.000 de moldoveni, cu milioane de dolari, să voteze împotriva aderării R. Moldova la UE

Cel puțin 130.000 de cetățeni din R. Moldova au fost mituiți de Rusia cu 15 milioane de dolari pentru a vota împotriva Maiei Sandu și a aderării la Uniunea Europeană, la alegerile din 20 octombrie.

Șeful Poliției din R. Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a avertizat că Moscova își extinde procesul de corupere al alegătorilor moldoveni, iar numărul acestora este în realitate mult mai mare.

Cernăuțeanu precizează că autoritățile au făcut investigații din timp și au luat măsuri pentru a combate acțiunile de compromitere a alegerilor din Republica Moldova. În continuare sunt realizate anchete, pentru că, spune el, numărul celor implicați în aceste procese este mult mai mare. „Aceste interferențe ale Rusiei ne erau cunoscute mult mai devreme de ceea ce am prevăzut și am stabilit mecanisme pentru curmarea acestora. Am asigurat anumite procese de investigații din timp pentru a nu ne trezi cu situația împlinită și a putea reacționa prompt în momentul comiterii acțiunilor, infracțiunilor sau contravențiilor, mai bine zis de acest gen. Acești bani, sunt bani mari care ajung în Republica Moldova pentru sistemul de destabilizare, de corupere sau alte acțiuni ilegale în acest scop de a perturba cumva procesul democratic și parcursul european al Republicii Moldova. Că aici vorbim de suma de 15 milioane de dolari, trebuie să fim foarte atenți. Această sumă este pentru corupere. Deci doar vorbim de coruperea acelor simpli cetățeni, electoratul în vederea susținerii unui candidat care le va fi comunicat în ultima zi, deci cu o zi înainte de alegeri. În afară de aceasta sunt mult mai multe alte sume pentru asigurări logistice sau procese de desfășurare în această perioadă a campaniei electorale”, a declarat şeful Inspectoratului General al Poliţiei, într-o intervenție la Digi24.

El avertizează că Rusia își extinde procesul de corupere al alegătorilor din R. Moldova și că în realitate mai mult de 130.000 de persoane ar fi implicate.

