Fosta jurnalistă care a îndrăznit să candideze împotriva lui Putin a fost reținută la scurt timp după înființarea unui partid

Ekaterina Dunțova, fosta jurnalistă care a îndrăznit să candideze împotriva lui Vladimir Putin dar s-a trezit eliminată din așa-zisa cursă electorală din Rusia, a fost reținută la scurt timp după ce a anunțat înființarea unei noi formațiuni politice, Rassvet („Zorii”).

Informația cu privire la reținerea Ekaterinei Dunțova a apărut inițial pe canalul Ateo Breaking și a fost confirmată ulterior de o altă instituție mass-media, „Atenție, știri”, care citează o persoană apropiată fostei jurnaliste.

Conform Ateo Breaking, după ședința comitetului de organizare a noului partid, un echipaj de poliție s-a apropiat de mașina Ekaterinei Dunțova și a condus-o pe femeia care a vrut să candideze împotriva lui Putin la o unitate medico-sanitară pentru a fi testată în legătură cu prezența narcoticelor în sânge.

Un canal de Telegram popular în Rusia preia informația și afirmă că femeia a fost eliberată între timp. Ea a declarat pentru respectivul canal că a oprit mașina pe marginea unui drum după miting din cauza faptului că i se blocase reportofonul. În acel moment a fost abordată de un echipaj de poliție sub pretextul că ar fi suspectă întrucât s-ar fi oprit într-un loc unde s-ar obișnui să se vândă droguri.

„M-am aflat în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Testul antidrog a ieșit negativ, m-au eliberat deja”, a spus ea.

Dunțova își face partid după ce a fost eliminată din așa-zisa cursă electorală

La congresul noului partid, Dunțova a promis că, în viitorul apropiat, va organiza întâlniri ale susținătorilor în toate regiunile Federației Ruse. Ea și-a mai propus să organizeze filiale regionale, după care partidul să se pregătească pentru alegeri, transmite theins.ru.

„Scopul nostru este să ne unim și să aducem la putere oameni decenți. Cei care vor să trăiască în viitor, nu în trecut, într-o țară pașnică și sigură, a cărei prioritate este bunăstarea tuturor, nu îmbogățirea câtorva aleși. Știm că suntem mulți dintre noi. Haideți să ne unim!”, a declarat fost jurnalistă.

La 23 decembrie, Comisia Electorală Centrală din Federația Rusă a refuzat să înregistreze candidatura Ekaterinei Dunțova pentru așa-zisele alegeri prezidențiale din 15-17 martie anul acesta. Motivul invocat a fost că un membru al grupului de susținere al Ekaterinei Dunțova și-a scris greșit patronimicul.

„Motivul oficial al refuzului: grupul de susținători nu a fost creat. Toți cei care au fost prezenți la reuniune, inclusiv jurnaliștii, au văzut că am efectuat înregistrarea, am stabilit numărul de participanți la grup și doar după ce am terminat înregistrarea am trecut la reuniunea propriu-zisă, am aprobat ordinea de zi și am votat consecutiv. Reprezentanții CEC au fost, de asemenea, prezenți la nominalizare și au văzut totul cu ochii lor”, a explicat Dunțova.

După primirea refuzului din partea Comisiei Electorale Centrale, Ekaterina Dunțova s-a adresat partidului Iabloko cu propunerea de a o desemna drept candidata sa la alegeri, dar nu a obținut un răspuns pozitiv.

Născută la Krasnoiarsk pe 24 aprilie 1983, Ekaterina Dunțova s-a consacrat ca jurnalistă și aleasă în Consiliul Orășenesc din Rjev, în regiunea Tver, din vestul Federației Ruse.

Divorțată și mamă a trei copii, fosta jurnalistă și aleasă din Rjev și-a anunțat intenția de a candida împotriva lui Vladimir Putin cu o campanie electorală axată pe apeluri la pace în Ucraina și pentru eliberarea deținuților politici din Rusia.

Represiune în Rusia

Imediat după anunțarea deciziei de a candida, Dunțova a fost convocată de procuratură. Interzicerea candidaturii ei pe motivul unor „greșeli” în înregistrarea cererii este considerată de către criticii lui Putin drept o nouă dovadă a represiunii din Rusia, intensificată pe fondul războiului din Ucraina.

Kremlinul a anunțat deja că Putin va câștiga întrucât, spune propaganda regimului aflat la putere în Rusia, acesta se bucură de un sprijin real în întreaga societate.

Vladimir Putin, 71 de ani, se află la putere în calitate de „președinte” sau „prim-ministru” din august 1999. Analiștii politici converg asupra faptului că perpetuarea sa la putere a fost posibilă în urma înfricoșării populației, capturării presei, distrugerii opoziției, fraudelor și unor găselnițe tehnice, precum modificarea constantă a Constituției Federației Ruse. Noua modificare, care a eliminat toate mandatele, îi permite lui Putin să se afle la putere până în 2036.

În condițiile în care opozantul Aleksei Navalnîi ispășește condamnări la închisoare care totalizează peste 30 de ani, iar alți critici importanți ai Kremlinului se află fie după gratii, fie în exil din cauza riscului de arestare, nu există niciun contracandidat veritabil pentru Putin.