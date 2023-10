Criza din Poliția rusă: ofițeri epuizați, dezamăgiți și demoralizați

Rusia are una dintre cele mai mari unități de poliție din lume, cu peste 900.000 de ofițeri care deservesc o populație de 146 de milioane de locuitori, potrivit Ministerului rus de Interne. Aceasta are aproape 630 de ofițeri la 100.000 de locuitori - mai mult decât dublu față de SUA sau Marea Britanie. Însă, în august, șeful Ministerului de Interne, Vladimir Kolokoltsev, a declarat că țara are un deficit „critic" de ofițeri de poliție, ceea ce ar putea afecta rata criminalității. Cum se poate întâmpla așa ceva, având în vedere numărul mare de ofițeri?

Geografia întinsă a Rusiei și lipsa personalului de sprijin de back-office sunt parțial de vină. Dar problemele recente provin dintr-o scădere masivă a numărului de polițiști - iar mulți dintre cei care pleacă sunt ofițeri cu experiență, relatează BBC.

Mulți foști ofițeri de poliție ruși au declarat pentru BBC că părăsesc forțele de poliție și optează pentru slujbe mai puțin stresante și mai bine plătite.

„Nu au ajustat deloc salariul”, a declarat un fost ofițer din Rostov, în sud-vestul Rusiei. „După inflație și noile prețuri, nu este suficient”. El a demisionat pentru a deveni șofer de taxi.

Prietenul său, care a fost și el ofițer de poliție, este acum curier.

Amândoi câștigă de două ori mai mult decât câștigau când erau polițiști.

„Am ajuns la gradul de maior. Dar, cu toate acestea, o persoană care lucra la un supermarket câștiga mai mult decât mine - o muncă deloc periculoasă. Numai un idiot s-ar alătura acum poliției”, a declarat fostul ofițer din Rostov.

BBC a descoperit că forțele de poliție suprasolicitate refuză acum să deschidă cazuri, chiar și după ce a fost furnizată o declarație.

„Toată lumea are la dispoziție 10 zile pentru a examina declarațiile, indiferent dacă sunt cinci sau 50, așa că, în mod evident, calitatea muncii se deteriorează”, susține un detectiv din regiunea siberiană a Rusiei.

„Dacă există un șir de aproximativ 10 lucruri pe care trebuie să le facă - să cheme vecinii, să interogheze martorii, să viziteze locul crimei - vor face doar unul sau două și vor scrie că «nu a fost posibil» să le finalizeze pe celelalte. Apoi refuză să deschidă acuzații - deci nu va exista nicio anchetă”, spune el.

Pe măsură ce numărul de ofițeri scade, presiunile asupra celor care rămân cresc.

Foști ofițeri au declarat pentru BBC că acest lucru duce la corupție.

„Ofițerii scot mărturii de la oameni, umflă cotele de arestări, vedem asta tot timpul”, spune un maior de poliție din orașul rus Tomsk. „Va fi din ce în ce mai rău. Vor exista falsificări de probe, bătăi țintite, pur și simplu nu va mai fi timp pentru a investiga ceva în mod corespunzător. Aveți o pistă și trebuie să o urmăriți? E mult mai simplu să duci primul suspect înapoi la secție și să-l bați, astfel încât el să-și asume vina”.

Unii ofițeri sunt închiși pentru faptele lor - ceea ce reduce și mai mult efectivele.

Acest lucru i s-a întâmplat lui Serghei, un fost ofițer de poliție cu vechime de șase ani, încarcerat pentru că a bătut un traficant de droguri. Serghei spune că a simțit presiunea de a-l aresta pe traficant și că l-a lovit doar când acesta era pe punctul de a-și mânca drogurile, pentru a ascunde dovezile.

De asemenea, el povestește pentru BBC că resursele poliției erau atât de puține încât a trebuit să plătească singur pentru lucrurile de muncă esențiale. „Îmi foloseam propria mașină, îmi cumpăram propria hârtie, cartușe și imprimantă; propriul meu calculator, biroul, scaunul, benzina... Mi-am pus singur gresia [în birou], am reparat totul”.

Un fost ofițer din centrul Rusiei spune că posturile vacante au rămas neocupate pentru o lungă perioadă de timp. „A existat o lipsă de mult timp. Am început în 2015 și doar două persoane s-au alăturat echipei noastre în ultimii opt ani, în timp ce 15 au plecat”.

Și potrivit mai multor surse BBC, inclusiv doi sergenți și un maior, Ministerul de Interne a efectuat o epurare a ofițerilor care aveau legături cu politicianul de opoziție Alexei Navalnîi, care este deținut într-o închisoare izolată din 2021.

Ofițeri cu vechime și experiență au fost concediați în această epurare. O sursă a declarat că Serviciul Federal de Securitate din Moscova a întocmit o listă cu susținătorii lui Navalnîi pe baza unei baze de date de adrese de e-mail.

Impactul războiului din Ucraina

Numărul ofițerilor de poliție din Rusia era în scădere înainte de începerea războiului din Ucraina.

Inițial, războiul i-a convins pe unii ofițeri să rămână în forțele de ordine. Ofițerii de poliție ruși sunt scutiți de a fi chemați la datorie militară, așa că unii ofițeri care erau pe punctul de a demisiona atunci când Rusia a invadat Ucraina au declarat că și-au păstrat locul de muncă pentru a evita lupta.

„Ori stăteai liniștit, ori plecai și erai recrutat”, explică un ofițer din Moscova. „Știu că au existat manageri care au făcut o listă cu toți cei care amenințau că demisionează și au transmis-o direct recrutorilor [armatei]. Toată lumea era destul de speriată”.

Dar, pe măsură ce războiul continuă, numărul polițiștilor se diminuează. Forțele de ordine nu pot umple golurile existente - ca să nu mai vorbim de recrutarea celor 40.000 de personal suplimentar despre care Ministerul de Interne spune că este necesar în Donețk și Luhansk, zone ale Ucrainei pe care Rusia le ocupă parțial.

Putin a revendicat o victorie după ce a organizat așa-numitele referendumuri în regiunile Ucrainei controlate de Rusia în septembrie 2022. Dar sondajele au fost denunțate ca fiind un simulacru de către guvernul ucrainean și aliații săi.

Rusia preconizează că va avea nevoie de încă 42.000 de ofițeri până în 2026 dacă va ocupa alte teritorii.

Pentru ofițerii de poliție în activitate, pur și simplu nu este permis să aibă o opinie despre război. Nu li se permite nici măcar să îl numească război.

„Ofițerii trebuie să își țină gura”, spune un detectiv. „Nu putem avea păreri personale despre operațiunea militară specială - sau ne vor concedia”.

De asemenea, BBC a aflat că ofițerii sunt epuizați din cauza birocrației suplimentare aduse de război.

Oficialii Ministerului de Interne din cele trei orașe rusești Tomsk, Ekaterinburg și Iaroslavl susțin că acum își petrec cea mai mare parte a timpului investigând și revizuind „acuzații interminabile împotriva persoanelor care discreditează armata”

„Oamenii caută întotdeauna o scuză pentru a denunța pe cineva”, spune un fost maior din Tomsk.

„Nu există nimeni în jur... Toată lumea a plecat să verifice o bunică care a văzut o perdea care semăna cu steagul ucrainean. Văd încotro ne îndreptăm”, spune el. „Deja se pune accentul pe crimele împotriva statului. În continuare, tot mai multe cazuri vor intra în această categorie. În ceea ce privește problemele reale care afectează oamenii obișnuiți? Răpiri, jafuri, violuri, crime... nu va mai fi timp pentru a investiga”.