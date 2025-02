Cheltuielile militare rusești depășesc toate bugetele de apărare europene la un loc - studiu IISS

Cheltuielile pentru apărare în Rusia, a cărei economie a fost pusă pe baze militare de dictatorul Vladimir Putin, depășesc în prezent toate bugetele europene de apărare la un loc, relatează Financial Times.

Cheltuielile totale pentru apărare ale Rusiei au crescut cu 42% în termeni reali anul trecut, ajungând la 13,1 trilioane de ruble - echivalentul a 462 de miliarde de dolari în termeni de paritate a puterii de cumpărare.

Prin comparație, bugetele europene pentru apărare, inclusiv cele ale Regatului Unit și ale statelor membre ale UE, au crescut cu aproape 12% anul trecut, ajungând la 457 de miliarde de dolari - cu puțin mai puțin decât cheltuielile Moscovei, conform estimărilor Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

Estimarea IISS evidențiază unele dintre provocările de securitate cu care s-ar putea confrunta Europa dacă Statele Unite își slăbesc sprijinul pentru Ucraina și angajamentul față de apărarea europeană.

Președintele american Donald Trump, care a promis să pună capăt rapid războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a susținut că administrația sa a purtat discuții „foarte serioase” cu Moscova și s-a plâns că SUA cheltuie prea mult pentru susținerea Kievului și a securității europene în general. Trump a subliniat în repetate rânduri necesitatea ca Europa să plătească mai mult pentru propria sa apărare, inclusiv pentru sprijinirea Ucrainei. Potrivit think tank-ului Kiel Institute for the World Economy, ajutorul SUA pentru Ucraina s-a ridicat până în prezent la aproximativ 88 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă cu aproape o treime mai puțin decât cele 125 de miliarde euro alocate de Europa.

Ce vrea Trump

Trump a cerut, de asemenea, ca aliații europeni din NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare (comparativ cu media actuală de aproximativ 1,7%). Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că cheltuielile europene pentru apărare ar putea crește până la 3% din PIB. În cazul în care se atinge oricare dintre aceste cifre, Europa ar fi cu mult înaintea Rusiei în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare.

IISS estimează că totalul cheltuielilor rusești pentru apărare, inclusiv așa-numitele contribuții voluntare ale guvernelor regionale și ale companiilor, va crește cu 13,7% în acest an, ajungând la 15,6 trilioane de ruble, echivalentul a 7,5% din PIB sau aproape 40% din cheltuielile federale rusești. Deși acest lucru este dăunător pentru economia rusă, analiștii IISS spun că Rusia poate încă să acopere costurile războiului.

Dacă Europa ar crește cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB, aceasta ar echivala cu o sumă suplimentară de 250 de miliarde de dolari. Dacă se atinge cifra de 5% din PIB, cheltuielile pentru apărare ar crește cu aproximativ 800 de miliarde de dolari - aproape dublu față de nivelul actual al cheltuielilor Rusiei.

Cu toate acestea, cheltuielile europene pentru apărare au crescut deja din 2014, notează IISS, iar constrângerile fiscale ar putea frâna creșterea în continuare.

Bugetul de apărare al Germaniei

Bugetul de apărare al Germaniei a crescut cu 23%, ajungând la 86 de miliarde de dolari - pentru prima dată în mai bine de trei decenii când a depășit bugetul de apărare al Marii Britanii, de 81 de miliarde de dolari. Totuși, acest lucru s-a datorat unor plăți unice dintr-un fond special de apărare german. Sustenabilitatea acestui nivel este încă incertă.

Îndeplinirea angajamentului Germaniei de a cheltui 2% din PIB până în 2029, față de 1,8% în prezent, este de asemenea incertă, spun analiștii IISS.

Marea Britanie, care ocupă în mod tradițional locul al doilea în NATO în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, după Statele Unite, cheltuiește în prezent 2,3% din PIB pentru apărare. Londra a declarat că intenționează să crească această cifră la 2,5% din PIB, fără a preciza când anume se va întâmpla acest lucru.

Cheltuielile pentru apărare ale Franței, în mod tradițional a doua cea mai mare din Europa în termeni absoluți, au crescut cu 4,5% anul trecut, până la 64 de miliarde de dolari, echivalentul a 2% din PIB.

Dintre țările europene care cheltuiesc cel mai mult pentru apărare, Estonia, care se învecinează cu Rusia, a cheltuit anul trecut aproape 4% din PIB, iar Polonia a cheltuit 3,25%, al doilea cel mai ridicat nivel din Europa. Cu toate acestea, nivelurile lor absolute de cheltuieli pentru apărare sunt mult mai mici decât cele ale celor mai mari trei economii europene - 1,7 miliarde de dolari și, respectiv, 28 de miliarde de dolari.

Este realist ca țările europene să ajungă la 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare - într-o lume în care chiar și 2% rămâne de neatins pentru mulți membri NATO, noul prag ambițios pare o provocare.