Un soldat originar din R. Moldova, executat de soldații ruși. MAE de la Chișinău: Crimă de război

Alexandr Mațievschii, originar din Rep. Moldova, care lupta în estul Ucrainei, a fost omorât de soldații ruși pentru că a rostit ,,Glorie Ucrainei”. MAE de la Chișinău condamnă uciderea, calificând-o drept crimă de război și încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Alexandr Mațievschii în vârstă de 42 de ani nu avea pregătire militară. Mama acestuia, Paraska Demciuk, a povestit jurnaliștilor de la Kiev că el era un curajos, cu un caracter puternic care a ținut cu tot dinadinsul să ajungă pe front și să apere pământul ucrainean.

,,Fiul meu avea un caracter puternic. Era electrician de meserie și locuia la Kiev. Mi-a spus că pleacă pe front, după ce a început războiul. Atunci a fost la biroul militar, dar nu a fost acceptat inițial. S-a îngrijorat, iar mai târziu m-a anunțat că-n dimineața zilei următoarea va pleca. Avea un scop bine determinat, iar pe mine m-a rugat să-mi păstrez viața. La început mă suna, dar nu-mi zicea locul exact al aflării sale”, a spus femeia.

Potrivit reprezentanților Forțelor Armate ale Ucrainei, acesta a fost inițial voluntar la apărarea teritorială a orașului Nijin din regiunea Cernihiv, apoi a luptat în zona de est a Ucrainei. La sfârșitul anului trecut, alături de patru camarazi, s-a angajat în apropiere de Soledar din regiunea Donețk, într-o luptă cu armata rusă, bătălie despre care nu se cunosc amănunte și nici despre cum Alexandr a ajuns prizonier de război.

El fost ciuruit de gloanțe în timp ce-și săpa groapa, după ce a rostit ,,Glorie Ucrainei”, iar imagini video cu execuția sa au fost făcute publice pe internet.

Eroul de la Chișinău, decorat de liderul de la Kiev

Ulterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a decorat pe curajosul soldat.

,,I-am conferit titlul de Erou al Ucrainei lui Alexandr Mațievschii. Un bărbat care va rămâne în memorie pentru totdeauna. Pentru curajul și încrederea sa în Ucraina, dar și pentru ,,Glorie Ucrainei!”. Glorie eroului. Glorie eroilor. Glorie Ucrainei!”, a scris liderul de la Kiev pe Twitter.com.

Ministerul moldovean de Externe: Crimă de război

Autoritățile de la Chișinău ,,condamnă cu vehemență uciderea cetățeanului moldovean, faptă care poate fi calificată drept crimă de război și încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar”.

,,Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Alexandr Mațievschii și ne solidarizăm cu poporul ucrainean. Reiterăm poziția fermă a Republicii Moldova prin care condamnăm războiul brutal al Federației Ruse împotriva Ucrainei.Țara noastră rămâne angajată în sprijinirea Ucrainei în eforturile sale de a readuce regiunea la pace și stabilitate”, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE).

O stradă din Chișinău ar putea fi redenumită în memoria eroului

Un consilier din cadrul Consiliului Municipal Chișinău propune ca o stradă din capitala țării vecine să fie redenumită în memoria acestuia.

,,Când am văzut prima dată imaginile cum a murit acest om, am rămas impresionat de verticalitatea lui dar și de cruzimea ocupanților. Pus să-și sape singur groapa nu a trădat nici patria și nici demnitatea sa! Imaginile sunt de o cruzime nemaipomenită! În calitate de consilier municipal am să cer la următoarea ședință CMC să se analizeze posibilitatea denumirii unei străzi în memoria acestui erou. Sper foarte mult să fiu susținut de cât mai mulți colegi! Alexander a apărat voluntar nu doar Ucraina, dar și Moldova și orașul în care s-a născut, Chișinău!”, a scris Victor Bunescu pe internet.

Alexandr Mațievschii s-a născut în data de 10 mai 1980 în Chișinău, oraș în care mama sa a fost detașată ca tehnolog la o fabrică de încălțăminte. În 2008, familia s-a întors în orașul Nijin din Ucraina.