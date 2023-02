Ofițerii de informații de la Chișinău confirmă amenințările rusești de a distruge R. Moldova

Reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău confirmă ,,activitățile subversive cu scopul subminării statului, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice”. Aceștia susțin că au fost informați despre ele de colegii lor din Ucraina, dar le-au și identificat în urma activităților operaționale.

,,Urmare a declarațiilor Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Serviciul de Informații și Securitate confirmă recepționarea informațiilor respective de la partenerii noștri ucraineni. În același timp, menționăm că SIS desfășoară măsuri operative pentru elucidarea tentativelor de destabilizare a situației în țară și cooperează strâns cu serviciile de informații partenere. În acest context, SIS confirmă că, atât din informațiile prezentate de partenerii noștri ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, au fost identificate”, au informat reprezentanții SIS.

Reprezentanții SIS evită să ofere amănunte, invocând faptul că există riscul ca acțiunile operațiunile să fie puse în pericol.

,,În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, deoarece există riscul de pereclitare a diverselor activități operaționale aflate în desfășurare. Asigurăm cetățenii Republicii Moldova că toate instituțiile statului lucrează în plină capacitate și nu vor permite realizarea acestor provocări”, au conchis cei de la SIS.

Reacția Maiei Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este în legătură permanentă cu lideri de state și guverne din țările europene și cu alți parteneri externi, inclusiv cu Președintele Zelenski, cu care are un schimb continuu de opinii și informații privind situația din regiune.

"Instituțiile noastre responsabile lucrează pentru asigurarea securității țării și folosesc tot ajutorul informațional al partenerilor pentru a anticipa și preveni orice tentative de subminare a statului nostru", a transmis președinta Republicii Moldova.

Zelenski a anunțat despre planurile Rusiei privind distrugerea Rep. Moldova

În timpul discursului de la Consiliul Europei, liderul de la Kiev a anunțat că Rusia vrea să distrugă politic Republica Moldova, plan al rușilor despre care, afirmă Zelenski, deja a informat-o pe președinta țării, Maia Sandu. Volodimir Zelenski susține că planul Kremlinului privind distrugerea țării vecine a fost demascat de spionajul ucrainean.

„Am vorbit cu președinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, am informat-o despre ce a reușit să afle spionajul nostru, despre planul rusesc privind distrugerea situației politice în Republica Moldova. Un act rusesc care arată cine, când și cum vrea să distrugă țară, cine vrea să schimbe ordinea democratică și să instituie control asupra ei. Am preîntâmpinat despre aceste riscuri Moldova, pentru a o apăra. Fiecare dintre voi ar fi făcut așa. Nu știm dacă la Moscova a fost dat ordinul să fie aplicat acest plan, dar am văzut că sunt tentative. Au încercat asta contra Ucrainei și altor țări din Europa”, a declarat președintele Ucrainei.

Recent, șeful diplomației ruse a lansat amenințări la adresa Chișinăului. În cadrul unui interviu acordat recent lui Dmitri Kiseliov, catalogat de presa internaţională drept propagandist, întrebat care din statele din apropierea Rusiei ar putea să urmeze calea Ucrainei, ministrul rus de Externe a arătat spre Republica Moldova. Ba mai mult, Serghei Lavrov spus că președinta, Maia Sandu, vrea să introducă ţara în NATO sau să o unească cu România.

„Acum, Moldova este privită pentru acest rol. În primul rând, pentru că au putut să pună un președinte în fruntea țării prin metode destul de specifice, departe de a fi liber democratice, un președinte care vrea în NATO, are cetățenia română, este pregătită să se unească cu România și, în general, este pregătită pentru aproape orice”, a spus reprezentantul Kremlinului.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) de la Chișinău au negat acuzațiile, adăugând că fac parte din retorica amenințătoare deja bine cunoscută a diplomației ruse.