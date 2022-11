Igor Grosu, primit la Palatul Elisabeta: Am fost asigurați de tot suportul Familiei Regale

Custodele Coroanei Române, Margareta, şi principele Radu l-au primit, marţi seară, pe preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, la Palatul Elisabeta.

Cu această ocazie, președintele Parlamentului Republicii Moldova a primit asigurări privind suportul Familiei Regale a României pe parcursul candidaturii Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

"Am fost onoraţi la câteva zile să mai avem o întrevedere istorică, cel puţin pentru mine în calitate de preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, fiind invitat de Majestatea Sa şi de Alteţa Sa. Am discutat iarăşi despre situaţia din Republica Moldova, despre situaţia din zonă, problemele cu care se confruntă la moment Republica Moldova. Am fost asiguraţi de tot suportul. Am mulţumit pentru susţinerea în obţinerea statutului de candidat la Uniunea Europeană a Republicii Moldova şi am fost asiguraţi că şi în viitor vom fi susţinuţi", a declarat Grosu, după întrevedere.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova a subliniat că "România a fost, este şi va fi alături de cetăţenii Republicii Moldova, care au ales foarte clar în ultimele două alegeri şi prezidenţiale şi parlamentare parcursul european".

"Dincolo de toate provocările, războiul din Ucraina, bombardamentele, survolarea spaţiului aerian, ieri aţi auzit, probabil, o rachetă a căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt provocări de un război hibrid, dar împreună cu partenerii vom rezista şi vom merge înainte", a spus Grosu.

Răspunzând unei întrebări referitoare la sprijinul concret al Familiei Regale a României, Igor Grosu a spus: "Întâmplarea face că acele capitale ale Uniunii Europene pe care noi, în viitorul foarte apropiat, le vom vizita mai des, sunt prieteni ai Familiei Regale. Vorbim de Stockholm, vorbim de Madrid. Sunt ţări care în perioada imediat următoare vor avea avea un rol important în cadrul Uniunii Europene şi noi avem nevoie de susţinere şi în aceste două capitale. Asta înseamnă că Familia Regală şi-a oferit disponibilitatea să vină cu un mesaj către Madrid şi către Stockholm pentru o mai mare deschidere pentru Republica Moldova", a detaliat Grosu.

El a mai spus că "mai sunt şi alte proiecte foarte importante, care vor fi anunţate la timpul potrivit".

"Vor fi proiecte care răspund şi problemei crizei energetice şi oportunităţilor pe care această criză, aşa cum este, ni le deschide. Ţine de domeniul energeticii, al infrastructurii şi alte proiecte foarte interesante", a încheiat preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a efectuat, vineri, o vizită la Chişinău, alături de Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, ocazie cu care au avut o serie de întâlniri cu oficialităţi din această ţară.