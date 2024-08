Anastasia Nichita, cea mai bună performanță a Republicii Moldova la JO din ultimii 24 de ani

Luptătoarea Anastasia Nichita a luat primul argint al Republicii Moldova la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, tânără fiind învinsă la categoria de greutate 57 de kg de sportiva din Japonia Tsugumi Sakurai.

,,Mă bucur foarte mult pentru că este un rezultat spre care am tins practic toată cariera mea sportivă și în sfârșit pot să zic că visul meu a devenit realitate. Am venit cu gândul să obțin o medalie olimpică indiferent de ce culoare. Este argint, dar pentru mine este mai scump decât aurul și decât orice metal din lumea aceasta”, a afirmat sportiva moldoveancă.

Anastasia Nichita, care a devenit vicecampioană olimpică, susține că acest titlu a fost un vis pentru care a luptat mult în special în 2024, an în care a avut mai multe probleme de sănătate, iar în luna iunie a suferit o intervenție la genunchi, împiedicând-o să se antreneze pentru Jocurile Olimpice.

,,Da, într-adevăr am avut un an foarte greu. Practic din februarie până în aprilie, eu nu am putut să mă antrenez la saltea, doar pregătirea fizică. Lunile aprilie, mai, am început să intru parcă, parcă în formă și la început de iunie se întâmplă că meniscul se rupe și este nevoie urgent de făcut operație. În tot acest timp, unica ce nu am pierdut a fost încrederea”, a mai spus vicecampioana olimpică, dedicând medalia de argint fratelui său care nu mai este viață.

,,M-a adus pe salteaua de lupte. El, din păcate, nu mai este în viață, dar sunt sigură că se bucură de acolo de sus. Și desigur, vreau să dedic această medalie tuturor celor care au fost implicați în procesul meu de pregătire, oamenilor cu suflet mare care s-au rugat pentru mine și care s-au bucurat din suflet pentru rezultatul meu. Este nu doar medalia mea, dar este medalia întregii țări”, a conchis Anastasia Nichita.

,,O nouă filă în istoria sportului”

Primele persoane în stat, precum președintele Maia Sandu și premierul Dorin Recean i-au transmis felicitări luptătoarei.

,,Anastasia Nichita aduce argintul Moldovei de la Jocurile Olimpice și scrie o nouă filă în istoria sportului din țara noastră. Îți mulțumim, Anastasia! Ai avut un drum lung și plin de greutăți, însă spiritul tău de luptătoare și munca enormă depusă te-au transformat într-o mare învingătoare. Ești un exemplu pentru noi toți, și, mai ales, pentru copiii și tinerii din Moldova. Lucrurile cu adevărat mari se fac prin multă muncă. Felicitări! Întreaga țară te aplaudă și te așteaptă cu drag acasă. Felicitări și echipei de antrenori și medici care a fost alături de tine”, a scris președintele Republicii Moldova, Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

,,Anastasia Nichita aduce acasă o medalie de argint de la Jocurile Olimpice de la Paris, demonstrând încă o dată că Moldova are sportivi excepționali, cu un spirit de luptă neclintit și o determinare de fier. Felicitări, Anastasia! Ai ridicat din nou steagul Moldovei pe podiumul olimpic și suntem mândri de tine! Hai, Moldova!”, a notat premierul Dorin Recean pe internet.

În vârstă de 25 de ani, Anastasia Nichita s-a născut în satul Tătărești, raionul Strășeni din centrul Republicii Moldova. Sportiva are în palmares zeci de medalii obținute la diverse campionate importante.

Ultima medalie de argint luată de un moldovean la Jocurile Olimpice a fost în anul 2000 la Sydney, Australia, unde Oleg Moldovan a înregistrat această performanță la tir.

La Jocurile Olimpice 2024, Republica Moldova are până în acest moment patru medalii, celelalte trei fiind de bronz și obținute de judocanii Denis Vieru și Adil Osmanov, și canotorul Serghei Tarnovschi.

Țară este reprezentată de 26 de sportivi la Jocurile Olimpice de la Paris.