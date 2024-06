Tatăl unui ostatic israelian a murit chiar înainte de a afla că fiul său a fost salvat: „A slăbit 20 de kilograme, nu mai suporta” VIDEO

Tatăl lui Almog Meir-Jan, ostatic isrelian, a murit cu câteva ore înainte de a afla că fiul său a fost salvat în viaţă din Fâşia Gaza într-o operaţiune militară în Nuseirat. „A slăbit 20 de kilograme, nu mai suporta”, au povestit rudele bărbatului.

Potrivit EFE, tatăl unuia dintre cei patru ostatici israelieni salvaţi sâmbătă, Almog Meir-Jan, a murit în urma unui atac de cord chiar înainte de a-şi putea îmbrăţişa fiul, care se întorcea acasă după opt luni de captivitate în mâinile grupării islamiste palestiniene Hamas.

„Fratele meu a murit de durere şi nu şi-a mai putut vedea fiul. Cu o noapte înainte de întoarcerea lui Almog, inima fratelui meu s-a oprit”, a confirmat sora lui, Dina, pentru postul public israelian Kan.

Yossi Meir, în vârstă de 57 de ani, locuia singur în oraşul israelian Kfar Saba.

Israelul a efectuat sâmbătă o operaţiune de salvare cu succes a patru ostatici israelieni în viaţă în tabăra de refugiaţi Nuseirat din centrul Fâşiei Gaza, unde cel

Ostaticii salvaţi în viaţă sunt Noa Argamani, în vârstă de 26 de ani, Almog Meir Jan, 21 de ani, Andrei Kozlov, 27 de ani, şi Shlomi Ziv, 40 de ani, care au fost răpiţi de Hamas la festivalul de muzică „Nova” din 7 octombrie 2023.

Este cea mai importantă misiune de salvare de ostatici de la începutul războiului, în condiţiile în care armata israeliană nu a mai găsit ostatici în viaţă de când i-au scos din Rafah pe argentiniano-israelienii Luis Norberto Har şi Fernando Marman, în februarie.

Dina a explicat că un ofiţer al armatei a sunat-o sâmbătă dimineaţă pentru a-i spune că i-au salvat nepotul şi că l-au sunat pe Yossi, dar nu au reuşit să dea de el. Nici ea nu a putut să ia legătura cu Yossi, aşa că s-a dus la el acasă ca să-i dea vestea cea mare.

„Am şofat ca o nebună, am bătut la uşă şi i-am strigat numele în repetate rânduri. Nu am primit niciun răspuns, dar am văzut că uşa era deschisă, am intrat şi l-am găsit aparent adormit pe canapea. I-am văzut culoarea pielii, l-am atins, era deja mort. (...)A slăbit 20 de kilograme, nu mai suporta. S-a închis în sine, nu a vrut să vadă oameni, nu putea să comunice”, a povestit mătușa lui Almog.