SUA și China poartă primele discuții informale în domeniul nuclear din ultimii cinci ani

Statele Unite și China au reluat discuțiile semioficiale privind armele nucleare în martie, pentru prima dată în ultimii cinci ani, iar reprezentanții Beijingului le-au spus omologilor americani că nu vor recurge la amenințări atomice cu privire la Taiwan, potrivit a doi delegați americani care au participat.

Reprezentanții chinezi au oferit asigurări după ce interlocutorii lor americani și-au exprimat îngrijorarea că China ar putea utiliza sau amenința cu utilizarea armelor nucleare dacă ar fi înfrântă într-un conflict privind Taiwanul. Beijingul consideră insula guvernată în mod democratic ca fiind teritoriul său, o pretenție respinsă de guvernul de la Taipei, potrivit Reuters.

„Ei au spus părții americane că sunt absolut convinși că sunt capabili să prevaleze într-o luptă convențională asupra Taiwanului fără a utiliza arme nucleare”, a declarat cercetătorul David Santoro, organizatorul american al discuțiilor Track Two, ale căror detalii sunt raportate de Reuters pentru prima dată.

Participanții la discuțiile Track Two sunt, în general, foști oficiali și academicieni care pot vorbi cu autoritate despre poziția guvernului lor, chiar dacă nu sunt direct implicați în stabilirea acesteia. Negocierile de la guvern la guvern sunt cunoscute sub denumirea de Track One.

Washingtonul a fost reprezentat de aproximativ o jumătate de duzină de delegați, inclusiv foști oficiali și cercetători la discuțiile de două zile, care au avut loc în sala de conferințe a unui hotel din Shanghai.

Beijingul a trimis o delegație de cercetători și analiști, care a inclus mai mulți foști ofițeri ai Armatei de Eliberare a Poporului.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat, ca răspuns la întrebările Reuters, că discuțiile Track Two ar putea fi „benefice”. Departamentul nu a participat la reuniunea din martie, deși era la curent cu aceasta, a declarat purtătorul de cuvânt.

Astfel de discuții nu pot înlocui negocierile oficiale „care cer participanților să vorbească cu autoritate despre probleme care sunt adesea foarte compartimentate în cercurile guvernamentale (chineze)”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Membrii delegației chineze și ministrul apărării de la Beijing nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Discuțiile informale dintre puterile nucleare au avut loc în contextul în care SUA și China sunt în dezacord cu privire la probleme economice și geopolitice majore, liderii de la Washington și Beijing acuzându-se reciproc de rea-credință.

Cele două țări au reluat pentru scurt timp discuțiile Track One privind armele nucleare în noiembrie, dar de atunci aceste negocieri au stagnat, un înalt oficial american exprimându-și public frustrarea față de reactivitatea Chinei.

Pentagonul, care estimează că arsenalul nuclear al Beijingului a crescut cu peste 20 % între 2021 și 2023, a declarat în octombrie că China „ar lua în considerare, de asemenea, utilizarea nucleară pentru a restabili descurajarea dacă o înfrângere militară convențională în Taiwan” ar amenința conducerea PCC.