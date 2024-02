Raport: Iranul poate fabrica o bombă nucleară în decurs de o săptămână

Noul raport al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS) trage un semnal de alarmă în privința creșterii capacităților Iranului de a se dota în următoarele luni cu arme nucleare, ridicând nivelul de alertă la „pericol extrem”.

Conform ISIS, care monitorizează programul nuclear iranian încă de la începutul deceniului 1990-2000, regimul de la Teheran dispune de suficient uraniu îmbogățit pentru a produce prima sa armă nucleară în decurs de o săptămână și altele cinci în decurs de o lună, un scenariu tot mai aproape de realitate pe fondul noilor turbulențe militare și geopolitice din Orientul Mijlociu.

„Situația volatilă din regiune oferă Iranului o oportunitate unică și o justificare internă sporită pentru a fabrica arme nucleare, în timp ce resursele Statelor Unite și ale Israelului pentru a detecta și a descuraja (un astfel de proces, n. red.) sunt suprasolicitate”, atrage atenția ISIS în raportul publicat luni.

„Capacitățile nucleare ale Iranului sunt mai periculoase ca oricând, în timp ce relațiile sale cu Occidentul sunt la un nivel scăzut”, insistă autorii raportului.

ISIS semnalează, în premieră, un „pericol extrem” în legătură cu programul nuclear iranian, ridicat la nivelul șase, cel mai grav posibil.

Războiul dintre Israel și organizația islamistă palestiniană Hamas, sprijinită de Iran, a crescut în mod semnificativ riscul ca regimul de la Teheranul să grăbească procesul de fabricare a unei arme nucleare funcționale, notează centrul de reflecție fondat de fizicianul american David Albright.

Iranul are deja o cantitate suficientă de uraniu îmbogățit pentru a produce „o armă nucleară în decurs de o săptămână” și „încă cinci în decurs de o lună”. În plus, are capacitatea de a îmbogăți uraniu pentru a se dota în termen de cel mult cinci luni cu un stoc de până la 12 arme atomice.

În afară de ogive nucleare, Iranul are nevoie și de sisteme de lansare. Însă, potrivit ISIS, Iranul și-ar putea accelera programul în acest sens astfel încât să aibă măcar un sistem la dispoziție într-un termen de șase luni.

Pe fondul acestui acestui avertisment, autoritățile Republicii Islamice au anunțat lansarea a două noi proiecte în cadrul programului său nuclear, și anume un complex de patru centrale la Sirik, lângă Strâmtoarea Ormuz, și încă un reactor nuclear de cercetare la Isfahan, în centrul Iranului.

În timp ce insistă asupra caracterului pașnic al programului său nuclear, Iranul provoacă îngrijorări prin faptul că împiedică inspecțiile Agenției Internaționale de Energie Atomică (AIEA). Nivelul de ofuscare față de lipsa de transparență a regimului de la Teheran a crescut în ultimul an, notează publicația The Washington Free Beacon.

Rafael Grossi, directorul general al AIEA, s-a plâns recent de faptul că Republica Islamică „restrânge cooperarea într-un mod fără precedent”.

„Este o situaţie foarte frustrantă. Ne continuăm activităţile acolo, dar la minimum”, a afirmat Grossi într-un interviu acordat pentru AFP în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.

Astfel, „unii dintre inspectorii noştri au fost excluşi din echipe din cauza naţionalităţii lor”, a precizat directorul general al AIEA. „Aceştia sunt unii dintre cei mai buni inspectori ai noştri. Aşadar, este un mod de a ne pedepsi pentru lucruri exterioare - atunci când este ceva ce nu le place, când Franţa, Marea Britanie sau Statele Unite spun ceva ce nu le place. Este ca şi cum ar lua AIEA ostatică în disputele lor politice cu alte ţări”, a explicat Rafael Grossi, denunțând o situaţie „inacceptabilă”.

Iranul şi-a încetinit anul trecut ritmul de producţie a uraniului îmbogăţit la 60%, ceea ce a fost văzut ca un gest pozitiv în contextul reluării unor discuții informale cu Statele Unite. Dar, de la sfârșitul anului trecut, a accelerat din nou ritmul de producție pe fondul războiului dintre Israel și Hamas.