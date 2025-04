Premierul Canadei și liderul conservatorilor, reacții dure după ce Trump a publicat un mesaj către canadieni înaintea alegerilor

Principalii rivali în alegerile federale de luni din Canada au reacționat la mesajul președintelui american Donald Trump din ajunul scrutinului prin care acesta a reluat retorica SUA de a face Canada „al 51-lea stat”, relatează The Guardian și Politico.

Într-un scurt videoclip postat pe X, premierul Mark Carney s-a referit la o „criză” în SUA și le-a amintit alegătorilor de amenințarea la adresa economiei Canadei pe care o reprezintă tarifele lui Trump.

„Știu că oamenii sunt anxioși în acest moment. Criza din Statele Unite nu se oprește la granițele lor.

Ei pot deveni divizați și slabi. Dar aceasta este Canada și noi am decis ce se întâmplă aici. Să alegem să fim uniți și puternici - Canada să fie puternică”, a transmis el.

La rândul lui, rivalul său, conservatorul Pierre Poilievre a postat pe X: „Președinte Trump, nu te amesteca în alegerile noastre. Singurii oameni care vor decide viitorul Canadei sunt canadienii la urne.

Canada va fi întotdeauna mândră, suverană și independentă și nu vom fi NICIODATĂ al 51-lea stat.

Astăzi, canadienii pot vota pentru schimbare, astfel încât să ne putem întări țara, să stăm pe picioarele noastre și să înfruntăm America dintr-o poziție de forță.”

Această postare pare să fie un răspuns la postarea anterioară a lui Trump pe rețeaua Truth Social, în care îi îndeamnă pe canadieni să facă din țara lor al 51-lea stat american. Suveranitatea Canadei a devenit o miză pe buletinele de vot datorită lui Trump, iar Poilievre încearcă probabil să se distanțeze de controversatul președinte american pe care l-a lăudat în trecut.

Un număr record de persoane – 7,3 milioane – au votat deja anticipat weekendul trecut, depășind cele 5,8 milioane de canadieni care au votat anticipat în ultimele alegeri federale din 2021.

Toate buletinele de vot la alegerile federale din Canada sunt numărate manual în fața martorilor, iar odată ce rezultatele finale sunt validate acestea sunt disponibile online.

Cu toate acestea, de obicei, devine clar în noaptea de după alegeri, din rezultate preliminare, dacă un partid va obține o majoritate și va forma următorul guvern, precum și cine va fi prim-ministru.

Mesajul lui Donald Trump înaintea alegerilor din Canada

Donald Trump a emis o declarație peste noapte, în ajunul alegerilor din Canada, amenințând din nou suveranitatea țării, în care a descris granița dintre cele două națiuni ca fiind o „trasată artificial de acum mulți ani”, într-o altă intervenție incomodă pentru liderul partidului conservator Pierre Poilievre.

Pe platforma lui Truth Social, președintele SUA a început prin a ura „Mult noroc marii populații din Canada”, în ajunul alegerilor, apoi i-a îndemnat să devină cel de-al 51-lea stat al SUA, susținând că asta va însemna reduceri de taxe și o putere militară sporită.

„Mult succes marii populații din Canada. Alegeți omul care are puterea și înțelepciunea de a vă reduce taxele la jumătate, spori puterea militară, gratuit, la cel mai înalt nivel din lume, mări dimensiunea industriei auto, oțelului, aluminiului, cherestelei, energiei și toate celelalte afaceri, de patru ori, cu tarife sau taxe zero, dacă Canada devine cel de-al 51-lea stat valoros al SUA. Gata cu granița trasată artificial acum mulți ani. Priviți ce minunată este această masă de pământ. Acces liber fără frontiere. Totul pozitiv, nimic negativ. A fost menit să fie! America nu mai poate subvenționa Canada cu sute de miliarde de dolari pe an pe care le-am cheltuit în trecut. Nu are sens decât dacă Canada este un alt stat!”

Conform sondajelor de la începutul acestui an, partidul lui Poilievre părea pregătit pentru o victorie semnificativă la alegerile federale din Canada, până când Trump a început să emită o serie de declarații care amenința independența Canadei și începe un război comercial între vecini, care părea să reînvie soarta partidului liberal sub recent numitul prim-ministru Mark Carney .

În ianuarie, institutele de sondare a opiniei și analiștii politici s-au străduit să găsească noi modalități de a creiona perspectivele sumbre pentru partidul liberal al prim-ministrului de atunci Justin Trudeau, care părea să se îndrepte spre o înfrângere catastrofală. Partidul liberal se afla în urma rivalilor conservatori cu până la 27 de puncte procentuale în unele sondaje. Liderul conservator, Pierre Poilievre, putea la acel moment să se aștepte la cea mai răsunătoare victorie electorală în mai bine de jumătate de secol.

Dar când Trump a amenințat cea mai strânsă relație diplomatică și economică a SUA a remodelat fundamental percepția canadienilor față de vecinul lor sudic și a influențat puternic modul în care Mark Carney - fostul director al băncii centrale care a preluat controlul partidului liberal la mijlocul lunii martie - și-a desfășurat campania electorală.