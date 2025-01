Interesul lui Trump pentru Groenlanda este considerat de autoritățile locale drept un „avertisment pentru Copenhaga”

Autoritățile din Groenlanda văd interesul lui Donald Trump pentru acest teritoriu ca pe un lucru pozitiv. Un ministru acuză Danemarca că nu a reușit să răspundă în mod adecvat cererilor de acțiune privind mineralele și a presupusele abuzuri de stat.

Naaja Nathanielsen, ministrul Groenlandei pentru locuințe, infrastructură, minerale, justiție și egalitate de gen, a declarat că Guvernul a încercat să atragă interes pentru colaborare atât cu Uniunea Europeană, cât și cu SUA de „mai mulți ani”, dar abia acum a fost obținută atenția căutată.

Reacția sa a venit după ce Múte Egede prim-ministrul Groenlandei, a declarat, luni, că guvernul său caută modalități de cooperare cu Statele Unite și că este pregătit să înceapă un dialog cu administrația Trump. Premierul nu a spus, însă, că va fi deschis către o preluare de către SUA a teritoriului autonom.

„Am încercat să obținem mai multă implicare atât din partea UE, cât și din partea Statelor Unite de mai mulți ani, așa că cred că acesta este într-o oarecare măsură, aș spune cu oarecare ezitare, tipul de atenție pe care am fost căutat-o”, a spus ministrul Naaja Nathanielsen pentru The Guardian.

Ministrul a mai afirmat că pe fondul cererilor tot mai mari de independență față de Danemarca, Groenlanda va stimula interesul SUA pentru a cere dreptate din partea Danemarcei.

„Mă aştept ca din partea noastră să folosim acest interes reînnoit pentru relaţia noastră [cu Danemarca] pentru a sublinia importanţa ca ei să nu se oprească aici. Ei trebuie să se uite la scandalul DIU (scandalul contraceptivelor forțate), trebuie să se uite la adopții și trebuie să își revendice responsabilitatea și să se asigure că aceste cazuri sunt soluționate și să se asigure că putem da pace oamenilor care au fost implicați. Cu siguranță voi continua presiunea”, a mai precizat aceasta.

Groenlanda și SUA colaborează deja la minereuri ca urmare a unui acord din 2019 încheiat în timpul primei administrații Trump, dar acel acord se apropie de final. Nathanielsen a spus că Groenlanda speră la un nou acord.

Până acum, colaborarea dintre SUA și Groenlanda cu privire la minerale a inclus cartografiere, analiză, lucru pe teren și marketing direct, a mai spus ministrul. Acum ea speră că va duce la finanțare care să ajute la demararea proiectelor.

Groenlanda este cea mai mare insulă din lume, parte a Danemarcei de 600 de ani, chiar dacă cei 57.000 de locuitori ai săi își gestionează în prezent propriile afaceri interne.

Guvernul insulei, condus de prim-ministrul Múte Egede, are ca obiectiv o eventuală independență.