Imagini cu momentul în care rebelii houthi au capturat nava pe care se află și un român VIDEO

Nava de marfă cargo „Galaxy Leader", aflată în Marea Roșie, a fost capturată de luptătorii Houthis din Yemen.

Grupul a publicat imagini care arată bărbați înarmați care coboară dintr-un elicopter și capturează nava "Galaxy Leader", în sudul Mării Roșii, potrivit news.sky.com.

Videoclipul a fost difuzat de canalul de televiziune al mișcării, al Masirah.

Grupul susține că nava are legătură cu Israelul.

Cu toate acestea, Israelul susține că nava era deținută de britanici și operată de japonezi, iar premierul Netanyahu a afirmat că capturarea a fost un act de "terorism iranian".

Houthis fac parte dintr-o alianță regională aliniată cu Iranul, din care mai fac parte Hamas și Hezbollahul libanez - deși nu există nicio dovadă că Teheranul a ordonat confiscarea navei.

Acesta acuză Israelul pentru instabilitatea din Orientul Mijlociu, afirmând că "cercul de conflicte" din regiune este determinat de "crimele sale continue".

Cargobotul Galaxy Leader a fost capturat într-o zonă din Marea Roșie situată între Arabia Saudită și Sudan. Potrivit rebelilor houthi, nava, care este înregistrată de o companie britanică, navighează sub pavilionul Bahamas și este operată de japonezi, a intrat sub radarul lor pentru că are echipaj israelian. Compania britanică asociată navei este deținută parțial de miliardarul israelian Abraham Ungar.

Conform MAE de la București, un marinar român se află la bordul navei capturate de rebelii din Yemen.

Israelul a denunțat acest act, considerându-l de natură teroristă și punându-l pe seama Iranului.

Rebelii houthi, o forță proxy a Iranului, au lansat o rachetă cu rază lungă de acţiune şi drone asupra Israelului, în semn de solidaritate cu Hamas.