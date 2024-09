Fost ofițer Mossad timp de 28 de ani, Avner Avraham a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, despre recentele lovituri date Hezbollah de către Israel și despre evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

Expert în misiuni de spionaj și cu numeroase operațiuni la activ pe tot globul, Avner Avraham a activat timp de mai mulți ani inclusiv la filiala Mossad din Beirut.

A fost fondator și director, timp de trei ani, al Muzeului Mossad, dedicat cunoscutei agenții de informații din Israel.

Avner Avraham a fost producător de filme de spionaj și a organizat numeroase expoziții pe teme de spionaj.

Acum patru ani, a fondat Spy Legends, cea mai mare agenție de profil din Israel, ce reprezintă și reunește sute de experți, consultanți și oficiali guvernamentali în informații și securitate.

În urmă cu șase ani, Avner Avraham a fost consultant de specialitate pentru filmul ”Operation Finale”, produs la Hollywood, ce prezintă povestea capturării și procesului cunoscutului nazist Adolf Eichmann.

În interviul exclusiv acordat pentru ”Adevărul”, Avner Avraham a spus, printre altele, că ținta Israelului este distrugerea Hezbollah și că Israelul nu va mai permite un nou masacru precum cel din 7 octombrie 2023, când atacurile Hamas asupra Israelului s-au soldat cu 1.139 de persoane decedate, inclusiv aproximativ 700 de civili, circa 70 de străini și 36 de copii.

A trecut conflictul Israel-Hezbollah la un alt nivel după explozia miilor de pagere din Liban?

Cu siguranță. Și nu este vorba doar de exploziile pagerelor. Acest alt nivel a început cu declarația guvernului nostru că este o nouă țintă în acest război, aceea de a aduce înapoi 80.000 de oameni în nord. Chiar dacă va trebui să distrugem Libanul, ne vom aduce acasă familiile.

Israelul nu și-a asumat responsabilitatea pentru exploziile pagerelor. Dar, bineînțeles, nu suntem triști din cauza asta. Acum suntem într-o nouă situație și nu vom mai suferi. Să nu uităm de masacrul din 7 octombrie 2023. Iar dacă cineva va mai ataca Israelul îl vom distruge, vom rade Libanul de pe fața pământului dacă va fi necesar.

Este atacul-surpiză din Liban un pas major pentru distrugerea Hezbollah?

Hezbollah este o organizație teroristă. Oamenii din Liban suferă, creștinii suferă. Libanul este o țară frumoasă. Însă este Hezbollah, organizație teroristă care omoară oameni în Israel. Iar noi trebuie să ne apărăm. Dorim să îi ajutăm pe libanezi să scape de Hezbollah. Însă Hezbollah face parte din Liban și drept urmare avem un război cu Libanul, nu doar cu Hezbollah. Și din păcate vor fi destui oameni din ambele tabere care vor avea de suferit.

Cât de importantă este capacitatea de atacuri cibernetice a Israelului în războiul cu Hezbollah?

Atacurile cibernetice sunt altfel de arme. Fiecare țară are o capacitate cibernetică de apărare și atac, diferă doar nivelurile de profesionalism. Și cred că abilitățile cibernetice ale Hezbollah sunt cu mult sub cele ale Israelului.

”Dacă Hezbollah va mai ucide israelieni, ar face o greșeală fatală”

Ce strategie viitoare ar trebui Israelul să aibă împotriva Hezbollah și Hamas?

Hezbollah și Hamas sunt la două niveluri diferite. Vom distruge Hamas, iar Hamas nu va mai fi la putere în Gaza, chiar dacă va trebui să stăm acolo. Iar Hamas nu este o organizație mare. Hamasul a avut nevoie de aproximativ 20 de ani ca să construiască o mașină de război.

Oamenii din Gaza sunt foarte săraci pentru că acolo este o organizație teroristă, iar liderii Hamas sunt foarte bogați și trăiesc în hoteluri scumpe. Gaza este unul dintre cele mai dure locuri de trăit din lume. Da, e o problemă acolo. Însă mult mai mare e problema cu Hezbollah, o organizație mai mare sprijinită de Iran, ce le poate aduce constant muniții și arme. Cred că singura soluție pentru nordul Israelului este un război limitat. Nu putem avea un acord acum. Vom avea un acord după ce vom distruge complet sudul Libanului, pentru că nu putem permite ca inimici cu arme să fie la câțiva kilometri de Israel. Vom face și o zonă-tampon între țări dacă acest lucru va fi necesar. O astfel de zonă-tampon va da siguranță pentru israelienii care trăiesc în nordul țării. Nu putem permite ca masacrul din 7 octombrie 2023 să se repete. Am întâlnit oamenii care și-au pierdut rude pe 7 octombrie 2023, am vorbit cu ei, am văzut rezultatele masacrului. Și, credeți-mă, teroriștii Hamas sunt mai răi ca naziștii.

Reprezintă exploziile pagerelor un prim pas într-o creștere masivă a ofensivei Israelului?

Israelul nu este oficial în spatele exploziilor pagerelor. Și nu înseamnă că dacă suntem mulțumiți de rezultat că suntem și responsabili pentru explozii.

Puteți vedea că în ultimele zile sunt din ce în ce mai multe forțe IDF în nord, care se mută acolo. Și îi vom opri pe cei care lansează atacuri cu rachete asupra Israelului chiar dacă va trebui să distrugem Libanul. Dacă Hezbollah va mai ucide israelieni, ar face o greșeală stupidă și fatală, îi vom distruge.

Nu e normal ce se întâmplă în zonă. De ce din Yemen se trimit rachete asupra noastră? Tu trăiești în România. Gândește-te cum ar fi ca cineva din Italia să trimită rachete asupra României. Ar avea vreun sens? Nu. Suntem atacați cu rachete fără motiv. Noi nu am ocupat Libanul, nu suntem în Liban. Am plecat din Liban și în locul nostru a venit Hezbollah.