Cum a reușit un informator CIA să împiedice Taiwanul să dezvolte arme nucleare

În ianuarie 1988, unul dintre cei mai importanți ingineri taiwanezi specializați în domeniul nuclear a dezertat în Statele Unite, după ce a transmis informații cruciale despre un program ultrasecret care urma să schimbe cursul istoriei Taiwanului, scrie CNN.

Colonelul Chang Hsien-yi a fost o figură marcantă în proiectul de arme nucleare al Taiwanului, un secret bine păzit între anii 1960 și 1980, când Taipei se grăbea să dezvolte prima sa bombă nucleară pentru a ține pasul cu China. A fost, de asemenea, informator CIA.

Decizia lui Chang de a lucra cu CIA a rămas controversată în Taiwan, care în anii care au urmat și-a continuat expansiunea industrială și economică masivă, devenind o democrație deplină în anii 1990.

Chang a dezvăluit programul nuclear secret al Taiwanului Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al acestuia, transmițând informații care, în cele din urmă, au determinat SUA să facă presiuni asupra Taiwanului pentru a închide programul - despre care experții în proliferare spun că era aproape de finalizare.

Deși criticii spun că și-a trădat patria și a subminat capacitatea Taipeiului de a descuraja o posibilă invazie chineză, Chang a declarat pentru CNN, într-un interviu rar, că încă mai crede că a luat decizia corectă.

„Nu există niciun fel de trădare”, a declarat el pentru CNN din casa sa din Idaho, unde s-a stabilit cu familia sa.

„Am decis să furnizez informații CIA pentru că cred că a fost bine pentru poporul taiwanez”, a spus bărbatul în vârstă de 81 de ani. „Da, a existat o luptă politică între China și Taiwan, dar dezvoltarea oricărui tip de armă mortală a fost un nonsens pentru mine”.

Povestea lui Chang prezintă similitudini cu cea a lui Mordechai Vanunu, denunțătorul israelian care a expus lumii programul nuclear clandestin al țării sale. Dar, în timp ce Vanunu a făcut publice progresele țării sale, denunțul lui Chang a fost făcut în secret și fără fanfară.

Ambițiile nucleare ale Taiwanului

În 1964, la doar 15 ani după ce războiul civil chinez s-a încheiat cu victoria comuniștilor, lăsându-i pe naționaliștii lui Chiang Kai-shek să controleze doar Taiwanul, Beijingul a testat cu succes o armă nucleară - neliniștiind profund guvernul de la Taipei, care se temea că aceasta ar putea fi folosită într-o zi împotriva insulei.

Doi ani mai târziu, Chiang a lansat un proiect clandestin pentru a pune bazele tehnice pentru dezvoltarea armelor nucleare în următorii șapte ani. Institutul de Cercetare Științifică Chungshan a condus proiectul în cadrul Ministerului Apărării, iar Chang a început să lucreze acolo ca căpitan de armată un an mai târziu.

A fost ales pentru o pregătire nucleară avansată, care ar fi implicat stagii în SUA. După ce a studiat fizica și științele nucleare în Taiwan, a urmat cursurile Laboratorului Național Oak Ridge din Tennessee.

În ciuda declarațiilor oficiale ale Taipeiului conform cărora cercetarea sa nucleară era doar în scopuri pașnice, Chang a declarat că studenții trimiși în SUA erau cu toții conștienți de adevărata lor misiune: dobândirea de competențe pentru dezvoltarea de arme.

„Știm precis - chiar dacă nu este în declarația scrisă - știm ce vom face, pe ce fel de domeniu ar trebui să ne concentrăm”, a spus Chang.

„Eram oarecum entuziasmați și încercam să ne facem treaba”, a adăugat el. „Tot ce am făcut a fost să ne concentrăm pe domeniul pe care ni l-au atribuit, ne-am depus toate eforturile pentru a face acest lucru, pentru a învăța cât mai mult posibil.”

În timp ce se afla la Oak Ridge, își amintește Chang, CIA era deja interesată de el.

„În 1969 sau 1970, îmi amintesc că am primit un apel telefonic”, a spus el. Cel care a sunat a spus că era „cu o companie și că sunt interesați de afacerea cu energie nucleară... s-au oferit să mă scoată la masă”.

„În acel moment, am spus că nu mă interesează, deoarece aveam o misiune orientată spre misiune. Dar nu știam că era de la CIA; am aflat asta abia după destui ani.”

Suspiciuni americane

În 1977, la un an după ce a obținut un doctorat în inginerie nucleară la Universitatea Tennessee din Knoxville, Chang s-a întors în Taiwan. A fost avansat la gradul de locotenent-colonel și a condus dezvoltarea de coduri computerizate pentru simularea exploziilor nucleare la Institutul de Cercetare a Energiei Nucleare (INER), un laborator național care, sub pretexte civile, promova în secret dezvoltarea de arme.

Liderii taiwanezi s-au confruntat cu o problemă delicată de echilibru: Statele Unite s-au opus ferm noilor programe de arme nucleare oriunde în lume, iar Taipei nu își putea permite să își îndepărteze aliatul cel mai important. SUA se bazează de mult timp pe descurajarea nucleară ca parte a strategiei sale mai largi de a contracara stocarea de focoase nucleare de către China. Cu toate acestea, în cadrul unei politici de neproliferare, SUA se opun dezvoltării de noi arme nucleare de către orice țară.

Pe atunci, Taiwanul nu era democrația bogată și vibrantă care este astăzi. Era o economie în curs de dezvoltare aflată sub conducerea autocratică a Partidului Naționalist Chinez, sau Kuomintang. Acest regim a continuat să dețină un loc la Organizația Națiunilor Unite până în 1971 și a menținut relații diplomatice oficiale cu Statele Unite până în 1979.

Pentru a minimiza riscul ca ambițiile sale nucleare să fie dezvăluite, insula a căutat doar să stabilească în secret capacitatea de a produce bombe nucleare rapid, în orice moment, dar nu să construiască un arsenal.

„Poveștile de acoperire ale Taiwanului erau incredibil de bune”, a declarat David Albright, expert în proliferare nucleară și autor al cărții ”Taiwan's Former Nuclear Weapons Program: Nuclear Weapons On-Demand”.

„Ei au subliniat întotdeauna că cercetarea a fost doar în scopuri civile... Oficialii (americani) nu au știut cum să spargă această poveste de acoperire”.

Dar riscul unei conflagrații nucleare între cele două maluri ale Strâmtorii a cântărit asupra lui Chang. Liderul chinez Deng Xiaoping, care a preluat puterea în 1978, a avertizat că, în cazul în care Taiwanul ar dobândi arme nucleare, China ar răspunde cu forță.

„Cred că sunt destul de serioși”, a adăugat Chang. „Am crezut în asta”.

„Nu am vrut să am niciun conflict în niciun fel cu China continentală”, a spus el. „Folosirea oricărui tip de arme chimice sau nucleare mortale... este un nonsens pentru mine. Cred că toți suntem chinezi și asta nu are sens.”

Așa că, atunci când agenții CIA l-au abordat din nou pe Chang în timpul unei călătorii în Statele Unite în 1980, acesta a fost de acord să vorbească.

„Au spus: Te cunoaștem și suntem interesați de tine și am purtat o conversație”, a declarat Chang, adăugând că americanii l-au supus unui test «foarte minuțios» cu detectorul de minciuni pentru a se asigura că nu era agent dublu. El a ajutat CIA cu unele sarcini ad hoc înainte de a deveni informator în 1984.

În următorii patru ani, un ofițer de caz CIA, identificat doar ca „Mark”, s-a întâlnit cu Chang la fiecare câteva luni în locuri sigure din Taipei, inclusiv într-un apartament de lângă piața de noapte Shilin - una dintre cele mai faimoase destinații de street food din insulă.

În cadrul acestor întâlniri, CIA îi cerea să coroboreze informații, să împărtășească informații despre proiecte recente la INER și să fotografieze documente sensibile.

„Toate aceste conversații erau destul de profesioniste. Lua un creion și un carnețel pentru a nota răspunsurile mele”, a declarat Chang. „Spunea mereu că vor face tot posibilul să mă protejeze pe mine și familia mea.”

Dezastrul de la Cernobîl din 1986, un accident nuclear catastrofal în Ucraina care a expus sute de mii de oameni la radiații nocive, i-a întărit lui Chang convingerea că oprirea programului de arme nucleare al Taiwanului era imperativă.

În același an, Vanunu a dezvăluit public detalii despre programul nuclear clandestin al Israelului, transmițând ceea ce știa presei britanice și provocând o senzație internațională. Ulterior, a fost răpit de agenți Mossad, întors în Israel și judecat, petrecând ani grei în închisoare.

Un nou capitol al vieții

Viața lui Chang - și a soției și celor trei copii ai săi - a luat o întorsătură dramatică în ianuarie 1988, când CIA i-a exfiltrat în SUA.

Până atunci, administrația președintelui Ronald Reagan adunase suficiente dovezi și a profitat de ocazia creată de moartea președintelui Chiang Ching-kuo - fiul lui Chiang Kai-shek - pentru a-l presa pe succesorul său reformist, Lee Teng-hui, să coopereze.

Albright, expert și autor, a declarat că Chang a fost cel mai important informator în înarmarea Washingtonului pentru a închide programul taiwanez.

„Statele Unite se aflau de ani de zile într-un joc de-a șoarecele și pisica cu Taiwanul cu privire la programul său nuclear”, a declarat el. „Chang s-a asigurat cu adevărat că SUA avea dovezi solide pe care Taiwanul nu le putea nega... și îi putea confrunta direct pe taiwanezi.”

În lunile care au urmat plecării lui Chang, SUA au trimis specialiști pentru a dezmembra o uzină de separare a plutoniului - o instalație destinată extragerii materialelor nucleare pentru producția de arme. De asemenea, echipa a supravegheat îndepărtarea apei grele, o substanță utilizată ca agent de răcire în reactoarele nucleare, și a combustibilului iradiat, combustibil nuclear care poate fi reprocesat pentru a extrage materiale pentru arme nucleare.

Chang a fost declarat persoană căutată în Taiwan. Mandatul de arestare a expirat în 2000, dar el nu s-a mai întors niciodată pe insulă, declarând pentru CNN că nu este sigur cum ar fi primit. Biroul prezidențial și Ministerul Apărării din Taiwan au refuzat să comenteze când au fost abordate de CNN.

Erou sau trădător?

Până în prezent, decizia lui Chang de a lucra cu CIA a rămas controversată în Taiwan, care în anii care au urmat și-a continuat expansiunea industrială și economică masivă, devenind o democrație deplină în anii 1990.

Dar ostilitățile dintre cele două strâmtori persistă. Taipeiul a fost supus unei presiuni militare din ce în ce mai mari din partea Chinei, care dispune în prezent de cea mai mare armată din lume și care își afirmă tot mai mult pretențiile teritoriale asupra Taiwanului. Partidul comunist chinez a promis că va cuceri Taiwanul prin forță, dacă va fi necesar, deși nu l-a controlat niciodată.

Beijingul eclipsează armata Taiwanului, cheltuind de aproximativ 13 ori mai mult pentru apărare. Unii au susținut că, dacă Taiwanul ar fi reușit să dobândească arme nucleare, acestea ar fi putut servi drept factor de descurajare suprem - în paralel cu Ucraina, unde Rusia ar fi putut să nu invadeze dacă Kievul și-ar fi păstrat arsenalul nuclear din era sovietică în loc să renunțe la el.

Unii taiwanezi l-au criticat pe Chang, afirmând că acesta a depășit măsura prin decizia unilaterală că insulei îi este mai bine fără o forță de descurajare nucleară.

„Cred că este un trădător”, a declarat Alexander Huang, profesor asociat de studii strategice la Universitatea Tamkang, deoarece armele ”ar fi considerate un instrument util în negocierea pentru un rezultat diplomatic mai bun” cu Beijingul.

Însă Su Tzu-yun, director al Institutului de Cercetare pentru Apărare și Securitate Națională din Taiwan, a declarat că lipsa unei opțiuni nucleare nu a afectat prea mult capacitățile moderne de apărare ale Taiwanului, deoarece muniția de precizie poate fi utilizată pentru a atinge obiective similare cu cele ale armelor nucleare tactice.

„Guvernul taiwanez de atunci a crezut că, dacă China ar debarca în Taiwan, ar putea folosi arme nucleare tactice pentru a elimina trupele de debarcare”, a spus el. „Dar, în absența lor, putem, de asemenea, să folosim arme de precizie precum rachetele pentru a le înlocui”.

Taiwanul cumpără aceste arme de la SUA, care - în ciuda închiderii programului nuclear - rămâne principalul său partener militar, furnizându-i muniție, instruire și sisteme de apărare.

Pe lângă armament, insula dispune de ceea ce unii consideră a fi un factor de descurajare mai eficient decât bombele nucleare. În 1987 - cu doar un an înainte de închiderea programului nuclear - Morris Chang, antreprenor în domeniul tehnologiei, a fondat Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), care produce în prezent aproximativ 90% din cipurile semiconductoare super-avansate din lume pentru companii de tehnologie, inclusiv Apple și Nvidia.

Rolul integral al insulei în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori, spun unii observatori, ar fi suficient pentru a descuraja China să lanseze o invazie, formând ceea ce se numește „scutul său de siliciu”.

Albright, care a efectuat cercetări ample asupra programului taiwanez, a mai spus că succesul acestuia nu ar fi fost benefic pentru Taiwan.

„Cred că acesta ar fi crescut riscul militar al unui atac chinez”, a spus el, în timp ce Washingtonul ar fi putut, de asemenea, să răspundă prin ”reducerea angajamentului său de securitate sau limitarea ajutorului militar” odată ce capacitățile Taiwanului au fost cunoscute.

În ceea ce îl privește pe Chang Hsien-yi, care a devenit creștin și căruia îi place să joace golf în afara unui rol part-time la o firmă de consultanță în domeniul securității nucleare, decizia pe care a luat-o în urmă cu patru decenii a fost corectă.

„Poate că este bine pentru poporul taiwanez. Cel puțin noi nu am provocat China continentală în așa fel încât să înceapă un război agresiv împotriva Taiwanului”, a declarat Chang.

„Am făcut-o cu conștiința împăcată, nu există nicio trădare - cel puțin nu față de mine”.