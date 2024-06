Cine este Claudia Sheinbaum, prima femeie președinte al Mexicului. Politologi: „Se pare că se va îndrepta într-o direcție diferită”

Claudia Sheinbaum, în vârstă de 61 de ani, evreică la origini și fost primar al orașului Mexico City, va deveni prima femeie președinte a Mexicului, în peste 200 de ani de independență.

Susținătoare de-o viață a stângii, ea a câștigat președinția promițând continuitate și a condus o campanie disciplinată, crescând în popularitate în fața predecesorului său. Conform numărătorii oficiale, ea a ieșit învingătoare în urma votului de duminică, 2 iunie 2024, potrivit apnews.com

Mexicanii vor fi acum extrem de atenți să vadă cum Sheinbaum, o personalitate foarte diferită de mentorul ei și actualul președinte Andrés Manuel López Obrador, se va afirma.

Deși a aderat îndeaproape la politica lui López Obrador și împărtășește multe dintre ideile sale despre rolul guvernului în rezolvarea inegalității din societatea mexicană, ea este percepută ca fiind mai puțin combativă și mai orientată spre date.

Sheinbaum are un background în știință. Ea are un doctorat în inginerie energetică, iar fratele ei este fizician. Într-un interviu acordat în 2023 către The Associated Press, Sheinbaum a declarat că știința este o credință pentru ea.

Observatorii au remarcat că acțiunile lui Sheinbaum ca primar, în timpul pandemiei COVID-19, că orașul condus de ea, de aproximativ 9 milioane de oameni, a adoptat o abordare diferită de cea pe care López Obrador o susținea la nivel național.

În timp ce guvernul federal minimaliza importanța testării împotriva Sars-Cov-2, viitorul președinte și-a extins regimul de testare. Sheinbaum susține că testarea și vaccinarea ofereau afacerilor acel oxigen de care aveuau nevoie și purta măști de protecție în public, pe când López Obrador vedea aceste măsuri ca unele care ar afecta economia.

Nivelurile ridicate de violență din Mexic vor fi una dintre cele mai imediate provocări ale viitorului președinte, după ce își va prelua funcția la 1 octombrie. Ca primă măsură, ea a anunțat că extinde Garda Națională cuasi-militară creată de López Obrador și va continua strategia sa de a aborda problemele sociale care fac ca atât de mulți tineri mexicani să fie ținte ușoare pentru membrii cartelurilor.

“Să fie clar, nu înseamnă un pumn de fier, războaie sau autoritarism. Vom promova o strategie de abordare a cauzelor și vom continua să ne îndreptăm spre zero impuneri”, a spus Sheinbaum despre abordarea sa de a combate bandele criminale.

Sheinbaum a dat vina pe politicile economice neoliberale, care au condamnat milioane de oameni la sărăcie și a promis un stat puternic economic. Cu toate acestea, Sheinbaum nu este văzută de observatori „mai selectivă în a-și alege luptele”.

“Se pare că se va îndrepta într-o direcție diferită”, a spus Ivonne Acuña Murillo, politolog la Universitatea Iberoamericană.

Sheinbaum va fi, de asemenea, prima persoană de origine evreiască care va conduce țara predominant catolică.