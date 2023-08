Cinci membri ai personalului de securitate al ONU din Yemen, eliberaţi după ce au fost ostatici un an şi jumătate

Cinci membri ai personalului de securitate al Organizației Națiunilor Unite răpiţi în Yemen în urmă cu 18 luni au fost eliberaţi din captivitate, potrivit coordonatorului ONU pentru Yemen.



Coordonatorul Organizației Națiunilor Unite pentru Yemen, David Gressly, a salutat eliberarea în această săptămână a celor cinci membri ai personalului ONU care au fost răpiți în guvernoratul Abyan din sudul țării, la 11 februarie 2022.

„Cei patru colegi conaționali și unul internațional au petrecut 18 luni în captivitate. Am fost extrem de încântat să constat cu ochii mei că cei patru colegi yemeniți erau sănătoși atunci când am zburat cu ei la Aden de la Mukalla astăzi”, a declarat David Gressly, potrivit potrivit unui comunicat al United Nations in Yemen.

Cei cinci membri ai personalului ONU eliberați sunt în contact cu familiile lor, a mai spus coordonatorului ONU pentru Yemen.

„Mulțumesc guvernului yemenit și tuturor celor care au ajutat la eliberarea colegilor noștri din cadrul ONU și au contribuit la asigurarea sănătății lor în timpul unei perioade atât de lungi de captivitate. În timp ce întreaga familie ONU din Yemen este ușurată de faptul că colegii noștri sunt liberi, ne amintim, de asemenea, că alți membri ai personalului ONU sunt încă reținuți împotriva voinței lor în Yemen. Suntem solidari cu aceștia”, a adăugat David Gressly.

ONU nu a precizat însă cine sunt autorii luării de ostatici.