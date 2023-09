Ce delicii culinare au mâncat liderii lumii la summitul G20 din India. Numele unor mâncăruri au provocat râsete și s-au viralizat

O serie de mâncăruri servite la sfârșitul primei zile a summitului și denumite după numele unor președinți sau tema evenimentului, au provocat râsete, dar și furie și dezaprobare în rândul internauților.

India a servit mâncare de mei, un produs de bază pentru milioane de indieni, liderilor mondiali la o cină de gală la sfârșitul primei zile a Summitului liderilor G20 de la New Delhi.

De la chipsuri din frunze la budincă, alimentele au fost servite la masa ocupată de liderii mondiali, inclusiv președintele SUA, Joe Biden, prim-ministrul britanic Rishi Sunak și prim-ministrul japonez Fumio Kishida.

Cina găzduită de președintele indian Droupadi Murmu a implicat trei feluri de mâncare vegetariană care au celebrat un „sezon de toamnă a abundenței”, cu diferite feluri de mei.

Felul principal a fost un produs de patiserie cu fructe de jac (jackfruit în engleză) servit cu ciuperci de pădure glazurate, chipsuri de mei și orez roșu Kerala cu frunze de curry. Bakarkhani, o pâine plată dulce, groasă, servită în general în bucătăria Mughlai, și faimosul „Pao” din Mumbai sau chifle moi au fost preparate alături.

Au fost servite, de asemenea, Kashmiri Kahwa din regiunea de nord, faimoasa cafea la filtru din sudul Indiei și ceai Darjeeling.

Meiul a devenit o alternativă sănătoasă la grâu sau orez, după ce prim-ministrul indian Narendra Modi și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură au numit 2023 Anul Internațional al meiului.

La începutul acestui an, cerealele versatile și ecologice au fost prezentate la cina de stat de la Casa Albă pentru premierul indian Narendra Modi.

Anterior, statele G20 au adoptat o declarație de consens care a evitat condamnarea Rusiei pentru războiul din Ucraina, dar au cerut tuturor statelor să nu folosească forța pentru a acapara teritorii.

„Încurajăm eforturile de consolidare a cooperării în cercetare privind cerealele rezistente la climă și hrănitoare, cum ar fi mei, quinoa, sorg și alte culturi tradiționale, inclusiv orez, grâu și porumb”, se arată în comunicat liderilor G20.

Biden Broccoli și Trump Half-Tandoor Chicken

După seria de melodii ciudate cântate pentru a-i întâmpina pe delegații la Summitul G20 care se desfășoară la New Delhi, India, un alt incident a ieșit la iveală. Meniul servit participanților avea nume ciudate, care se refereau la numele unor președinți, tema evenimentului și multe altele.

Un fel de mâncare vegetarian, cu broccoli, le-a amintit oamenilor de președintele american Joe Biden, așa cum a fost numit „Broccoli Biden Tandoori Malai”. Un alt fel de mâncare, cu pui, din meniul non-vegetarian era „Trump Half-Tandoor Chicken”, ce îl vizează pe Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite.

Și asta nu e tot. Mai multe feluri de mâncare aveau nume neobișnuite. Pentru a numi câteva: One Earth Hara Kebab, G-20 Agenga Murgh Kastoori Kebab, Economy Kasundi Mahi Tikka și Hi Stake Meeting Of Tandoori Lobster.

Deputatul Rajya Sabha Saket Gokhale (Congresul Trinamool) a distribuit meniul pe X, provocând internauții să reacționeze. Postarea a devenit virală și a stârnit amuzament pe rețelele de socializare. „Găzduim un Summit G20 sau facem o glumă despre noi înșine?” a scris în timp ce împărtășea meniurile online. Între timp, politicianul a clarificat că meniul nu era pentru cina prezidențială, ci pentru delegații străini care iau masa la Bharat Mandapam.

Internauții reacționează

Utilizatorii X au găsit meniul ireal în instanță, iar mai târziu nu s-au putut opri din râs la citirea numelor creativ modificate ale produselor alimentare. Pe măsură ce oamenii au dat peste feluri de mâncare numite după lideri mondiali și după întâlnirea în sine, ei și-au exprimat părerile despre aceasta. Reacții mixte au fost împărtășite pe internet, deoarece unii l-au considerat interesant, în timp ce alții au considerat că este îngrozitor.

Actrița de film bengaleză și liderul Congresului All India Trinamool, Saayoni Ghosh, a împărtășit imagini atât cu meniul vegetarian, cât și cu non-vegetarian și le-a numit „idioate și de tot râsul”. Cu toate acestea, o altă reacție pe platforma de socializare a fost: „...NGL, asta sună delicios”.