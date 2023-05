Căpitanul rus al unei nave comerciale americane, răpit de pirați în largul Gabonului

Căpitanul rus al unei nave pentru transportul de mărfuri în vrac şi doi dintre ofiţerii săi, de naționalite georgiană, au fost răpiţi la începutul acestei săptămâni în imediata apropiere a unui port din Gabon, au anunţat surse judiciare şi maritime, potrivit AFP.

Golful Guineei, care se întinde în Africa de la coasta Liberiei până la cea a Angolei, este unul dintre principalele puncte negre ale pirateriei maritime în lume. Atacurile asupra navelor de mărfuri şi răpirile de membri ai echipajelor acestora în schimbul unei răscumpărări sunt relativ frecvente în acea zonă, fiind comise în principal de bande infracţionale venite din Nigeria.

În noaptea de luni spre marţi, Grebe Bulker, o navă pentru transportul mărfurilor în vrac (vrachier), cu o lungime de 190 de metri, a companiei americane de transport maritim Eagle Bulk Shipping Inc., dar sub pavilionul Insulelor Marshall, a fost atacată de piraţi în timp ce era ancorată la mai puţin de opt kilometri în largul portului comercial Owendo, la periferia Libreville, capitala Gabonului, a anunţat o sursă judiciară sub protecţia anonimatului.

Căpitanul, un cetăţean rus, şi ofiţerii săi secund şi al treilea în ierarhie, doi georgieni, „au fost răpiţi de persoane necunoscute”, a precizat sursa citată de AFP.

„Trei membri ai echipajului au fost daţi dispăruţi. Poliţia Gaboneză desfăşoară o anchetă”, a confirmat pentru AFP un responsabil al autorităţilor maritime internaţionale care s-a exprimat de asemenea sub acoperirea anonimatului dat fiind „caracterul sensibil” al acestor informaţii.

„Trei membri ai echipajului” unei nave „ancorate în largul Libreville au fost răpiţi în noaptea de 1 spre 2 mai”, anunţă şi un comunicat al Consulatului General al Franţei în capitala Gabonului.

Comunicatul evocă un „act de piraterie” şi aminteşte de „recomandările de a evita orice navigare pentru recreere în zona Golfului Guineei”, transmite AFP, potrivit Agerpres.