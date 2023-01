Argentina, destinția turistică preferată pentru rusoaicele însărcinate. „Îi ofer libertate copilului meu”

De la începutul invadării Ucrainei de către Rusia, Argentina a cunoscut un boom al turismului rusesc pentru nașteri - practica de a călători în altă țară cu scopul de a naște și de a obține cetățenia acelui stat pentru nou-născut, relatează The Guardian.

Deși conceptul de turism pentru naștere nu este nou, izolarea Moscovei de vest ca urmare a războiului a făcut din Argentina, unde rușii nu au nevoie de viză, destinația favorită pentru familiile care doresc să le ofere copiilor privilegiile unei a doua cetățenii. Mobilizarea lui Vladimir Putin a sute de mii de rezerviști militari ar fi putut contribui la această tendință.

Georgy Polin, șeful departamentului consular al Ambasadei Rusiei în Argentina, a estimat că între 2.000 și 2.500 de ruși s-au mutat în Argentina în 2022, dintre care multe erau rusoaice care plănuiesc să nască în această țară. „În anul 2023, acest număr poate crește la 10.000”, a spus Polin.

„Am aflat că sunt însărcinată la scurt timp după ce a început războiul din Ucraina”, și-a amintit Cherepovitskaya. „Deoarece am văzut că granițele au început să se închidă rapid în jurul nostru, am știut că trebuie să găsim un loc în care să putem călători cu ușurință. Un pașaport argentinian îi va deschide multe uși copilului meu.”

Cherepovitskaya și soțul ei au părăsit Rusia la scurt timp după începerea războiului din Ucraina, iar acum plănuiesc să rămână la Buenos Aires și să solicite pentru ei înșiși cetățenia argentiniană, proces care este simplificat deoarece acum sunt părinții unei fiice argentiniene.

„Buenos Aires este foarte solicitat acum; este singura destinație cu care lucrăm în prezent”, a spus Eva Pekurova, care conduce o agenție care pregătește documente de călătorie necesare, pentru cazarea și spitalizarea rusoaicelor însărcinate care vor să nască în străinătate.

Rușii nu au nevoie de viză pentru a vizita Argentina, iar Pekurova a spus că prelungirea șederii standard de 90 de zile, precum și aplicarea unui permis de ședere a fost, de asemenea, destul de simplă.

Unul dintre avantajele de bază ale unui pașaport argentinian, a spus Pekurova, a fost că cetățenii săi puteau efectua călătorii pe termen scurt în 171 de țări fără viză, inclusiv UE, Regatul Unit și Japonia, în timp ce obținerea unei vize pe termen lung pentru SUA „nu era foarte dificil".

Chiar și înainte de război, rușii puteau merge fără viză în doar aproximativ 80 de țări. Și după ce Putin și-a trimis trupele în Ucraina, mai multe țări europene au făcut practic imposibilă vizitarea lor de către ruși, în timp ce linii de așteptare de o lună pentru vize s-au format la consulatele vestice de la Moscova cu personal insuficient.

La fel ca multe alte firme din industrie, compania lui Pekurov a oferit anterior excursii similare în Miami, Florida – cândva un punct de atracție pentru turismul de naștere.

Dar afacerea ei a avut de suferit din cauza pandemiei, iar SUA și-au închis granița rușilor. Războiul din Ucraina a complicat și mai mult călătoriile din Rusia în SUA. „Înainte de pandemie, Miami era locul potrivit unde să mergi”, a spus Pekurova. „Dar acum este Argentina.”

Pekurova însăși a născut anul trecut la Buenos Aires, iar experiența ei „pozitivă” i-a întărit și mai mult dorința de a oferi excursii în această țară.

„Toată lumea caută opțiuni pentru situația actuală din Rusia. Acordându-i copilului meu un pașaport argentinian, îi ofer libertate.”

Pe lângă privilegiile unui pașaport argentinian, ea a spus că clienții ruși au ales Buenos Aires pentru calitatea înaltă a serviciilor medicale, atât private, cât și publice.

Părinții străini ai unui copil născut în Argentina au, de asemenea, o cale relativ ușoară către cetățenia argentiniană, care poate fi aranjată în mai puțin de doi ani.

Femeile rusoaice care se mută în Argentina pentru a naște plătesc acum între 1.000 și 8.000 de lire sterline unor brokeri precum Pekurova, care oferă servicii care variază de la aranjarea traducătorilor și asistență pentru pregătirea documentelor, până la organizarea de ședințe foto cu nou-născutul.

Cifrele cu privire la numărul exact de rusoaice care călătoresc în Argentina special pentru nașteri sunt însă greu de găsit.

Kirill Makoveev, fondatorul agenției Baby.RuArgentina, a declarat că doar firma sa a ajutat peste 100 de femei rusoaice și pe partenerii lor în ultimul an.

Makoveev s-a mutat în Argentina în 2014, lucrând mai întâi ca ghid de călătorie, dar a spus că a văzut rapid potențialul pe care îl are țara ca destinație turistică de naștere, fondându-și agenția în 2018.

„În prezent avem rezervări până în mai 2023. Există și o listă de așteptare”, a spus Makoveev, adăugând că mai mult de o „duzină de rusoaice însărcinate” aterizează în capitală în fiecare zi.

„De la începutul războiului, cererea a crescut. S-a ajuns într-un punct în care spitalele au reclame în limba rusă.”

Cherepovitskaya, care este designer de bijuterii, a spus că aproape toți traducătorii vorbitori de limbă rusă, cărora li se cere să fie prezenți la legalizarea actelor copilului, au fost rezervați cu câteva săptămâni înainte. Cei disponibili percepeau taxe „exorbitante”.

Într-un grup de chat numit Giving Birth in Argentina, în aplicația rusă de mesagerie Telegram, peste 3.000 de membri, majoritatea viitoare mame, fac schimb de sfaturi despre cele mai bune secții de maternitate din Buenos Aires sau despre unde să obțină hrană pentru copii.

Makoveev a observat că după anunțul de mobilizare din septembrie, care a dus la un exod fără precedent, mulți ruși au ales acum să rămână în Argentina.

„Pentru mulți, Argentina nu mai este doar un loc pentru nașteri”, a spus Makoveev. „Vedem că oamenii vor să-și construie o viață aici și să nu se întoarcă înapoi.”

Argentina are o istorie de primire a migranților ruși: la sfârșitul secolului al XIX-lea, mulți evrei ruși, fugind de sărăcie și de pogromuri, au traversat Atlanticul, în timp ce un val mai mic de ruși a sosit după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991.

„Aud din ce în ce mai multă limba rusă pe străzi din martie, este foarte vizibil”, a spus Maxim Mironov, profesor de finanțe la IE Business School din Madrid, care locuiește în Buenos Aires din 2005.

Mironov a spus că țara din America Latină atrage nu numai femei care doresc să nască, ci și membri ai comunităților de tehnologie și start-up-uri din Rusia care au părăsit țara ca răspuns la război și la înrăutățirea climatului de afaceri din Rusia. Mironov a spus că Argentina este „foarte tolerantă” față de ruși și nu a văzut „niciun semn” că autoritățile locale plănuiesc să introducă restricții de călătorie.

Argentina a fost mai precaută în condamnarea invaziei Ucrainei de către Rusia decât Europa și SUA. Ca și restul Americii Latine, țara a ales să nu impună sancțiuni Rusiei și a pus sub semnul întrebării eficacitatea acestora.