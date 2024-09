Zelenski nu crede în promisiunile lui Putin: Acordurile de la Minsk, o „capcană” care au permis Rusiei să se pregătească de război

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat acordurile de la Minsk drept o capcană care a fost susținută de o parte a Europei. El a subliniat că aceste acorduri au creat un conflict înghețat și au permis statului agresor să se pregătească pentru un război la scară largă, așa că aceste acorduri nu trebuie revizuite.

Șeful statului ucrainean a spus acest lucru în cadrul sesiunii celui de-al 50-lea forum internațional Ambrosetti, care se desfășoară în Italia, transmite Ukrinform.

„Acordul de la Minsk a fost o capcană și, din păcate, o parte a Europei a susținut această capcană a Rusiei. Acordul de la Minsk este cel mai rău care se poate întâmpla, ceva care nu trebuie în niciun caz reluat, adică un conflict înghețat. Aceasta este o pauză a permis Rusiei, ca agresor, să se pregătească și asta a făcut Rusia”, a spus Zelenski.

El a menționat că, deși acordurile de la Minsk au rămas valabile, Ucraina se află într-o zonă gri pentru toată lumea – nu numai pentru populație, ci și pentru investitori. „Ce fel de investitor va investi în Ucraina, deși Ucraina are pământuri bogate? Nimeni, pentru că nu este clar ce se va întâmpla în continuare cu Ucraina, pentru că nu există sprijin 100% din Europa, din lume, și nu a existat 100 % înțelegere a ceea ce s-ar întâmpla cu Rusia”, a spus președintele.

Rusia, a mai spus el, a creat un conflict înghețat, apoi și-a dezvoltat industria și s-a pregătit pentru o invazie la scară largă în cazul în care Ucraina își va alege propria cale. Calea către independență, calea către Europa, ceea ce s-a și întâmplat.

„Prin urmare, acordul de la Minsk nu poate fi comparat cu garanții reale de securitate, deoarece acordul de la Minsk este un conflict înghețat. A fost dificil pentru toată lumea să îl pună în aplicare. Eu am încercat. Am încercat să fac ceea ce ar trebui să facă președintele - am venit (să particip - n.r.) la reuniunea formatului Normandia. A fost o întâlnire la care au participat Germania, Franța, Rusia și Ucraina. Am vorbit cu el (Vladimir Putin - n.r.). Și am convenit cu el că va exista o încetare a focului. Astăzi, mulți vorbesc despre o încetare a focului. Am trecut prin mai multe încetări ale focului cu Putin. Am fost de acord, iar după un timp au început să ne ucidă pe linia de contact. L-am sunat înapoi și i-am spus: am convenit asupra unei încetări a focului. El a răspuns: da, o vom rezolva acum. Dar timpul a trecut și au început să ne ucidă din nou. Ei se pregăteau, deci nu trebuie să existe un conflict înghețat”, a subliniat Zelenski.

Pe 22 februarie 2022, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Acordurile de la Minsk au încetat să mai existe, deoarece Rusia a recunoscut independența entităților „DPR/LPR” din estul Ucrainei, scrie Ukrinform.