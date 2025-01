Vladimir Putin dă semne că cedează. Dictatorul rus este „pregătit” să discute cu Donald Trump, anunță Kremlinul

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să aibă o conversație telefonică cu președintele american Donald Trump, iar Moscova așteaptă semnalul din partea Washingtonului că și acesta este gata, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite Reuters.

Trump a declarat joi că dorește să se întâlnească cu Putin cât mai curând posibil pentru a pune capăt războiului cu Ucraina și și-a exprimat dorința de a reduce armele nucleare, ceva ce Kremlinul a spus că și Putin a subliniat că dorește.

Întrebat dacă Putin și Trump vor folosi acest weekend pentru a avea prima lor convorbire telefonică de la inaugurarea lui Trump – un pas esențial înaintea unei întâlniri față în față pentru discuții mai aprofundate – Peskov a spus:

„Putin este gata. Așteptăm semnale (de la Washington). Toată lumea este pregătită. Este dificil să ghicim aici. De îndată ce există ceva, dacă va fi ceva, vă vom informa.”

Problema armelor nucleare

Trump, care joi s-a adresat Forumului Economic Mondial de la Davos prin legătură video, a spus că dorește să lucreze pentru reducerea armelor nucleare și a adăugat că crede că Rusia și China ar putea sprijini reducerea propriilor capacități nucleare.

„Ne-ar plăcea să vedem denuclearizarea... și vă pot spune că președintele Putin a fost cu adevărat încântat de ideea reducerii masive a armelor nucleare. Și cred că restul lumii, am fi reușit să îi facem să urmeze exemplul, și China s-ar fi alăturat”, a spus Trump.

Peskov a spus că Putin a clarificat faptul că dorește reluarea negocierilor privind dezarmarea nucleară cât mai curând posibil, dar a subliniat că astfel de discuții ar trebui să fie mai largi decât în trecut pentru a include și arsenalele nucleare ale altor țări, precum Franța și Marea Britanie.

„Așadar, există subiecte de discutat, trebuie să discutăm. S-a pierdut mult timp din multe puncte de vedere. Am vorbit deja despre acest interes, așa că mingea este acum în terenul SUA, care au oprit toate contactele substanțiale cu țara noastră”, a spus Peskov.

Tratatul New START privind reducerea armelor strategice, care limitează numărul de focoase nucleare strategice pe care SUA și Rusia le pot desfășura, precum și mijloacele de livrare ale acestora (rachete terestre, submarine și bombardiere), urmează să expire pe 5 februarie 2026.

Prețul petrolului

Comentând cererea lui Trump de la Davos ca OPEC și Arabia Saudită să reducă prețul petrolului, precum și ideea că prețurile mai mici ar putea accelera sfârșitul războiului din Ucraina, Peskov a spus:

„Nu. Acest conflict nu are legătură cu prețurile petrolului. Acest conflict are loc din cauza amenințării la adresa securității naționale a Federației Ruse, din cauza amenințării asupra rușilor care trăiesc în teritorii bine cunoscute și din cauza refuzului total al americanilor și europenilor de a asculta preocupările Rusiei. Nu are nicio legătură cu prețurile petrolului.”

Prin „teritorii bine cunoscute”, Peskov s-a referit la părți din estul Ucrainei pe care Rusia le-a capturat de la începutul războiului și pe care le-a revendicat ca fiind ale sale, în acțiuni pe care majoritatea țărilor din cadrul ONU le-au condamnat ca fiind ilegale.

Peskov a contestat, de asemenea, afirmația lui Trump conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi pregătit să ajungă la un acord de pace, subliniind că Zelenski, printr-un decret din 2022, a exclus orice negocieri cu Putin.

„Pentru a ajunge la o înțelegere, este necesar să existe negocieri. (Dar) Zelenski și-a interzis singur acest lucru prin propriul său decret.”