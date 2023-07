Un tată pe moarte a scris felicitări fiicelor sale pentru următorii 30 de ani: „A vrut să fie alături de ele”

Nick Keenan, din Lindfield, a murit tragic din cauza unei tumori la vârsta de 34 de ani, în 2020. Fetele gemene primesc mesaje emoționante de ziua de naștere de la răposatul lor tată, după ce acesta a lăsat mesaje pentru următorii 30 de ani pentru fiicele lui iubite.

Deși s-a stins din viață la doar 34 de ani, Nick Keenan și-a dorit să lase amintiri de neuitat fetelor sale. Gemenele primesc mesaje emoționante de ziua lor de naștere de la răposatul lor tată, după ce acesta a lăsat mesaje pentru următorii 30 de ani, relatează Daily Mail.

Fetițele și-au deschis recent felicitările de la el pentru a patra zi de naștere, mesaje în care le-a spus că vor începe școala în curând și că trebuie să aibă grijă una de cealaltă: "Veţi fi fete mari curând şi veţi merge la o şcoală de copii mari. Fiţi curajoase şi aveţi grijă una de cealaltă. Multă dragoste. Tata".

El a murit tragic la vârsta de 34 de ani în noiembrie 2020, la nouă luni după ce i s-a spus că tumora sa s-a dezvoltat într-un glioblastom, o formă agresivă de cancer. Nick a fost diagnosticat cu un astrocitom de dimensiunea unei mingi de tenis, o tumoare comună a creierului, în 2015, după săptămâni de suferință.

„Nick era incredibil de puternic și mergea la muncă în fiecare zi cu radioterapie și chimioterapie. De asemenea, a reușit să mă susțină, așa cum ar face orice soț bun, deși trecea prin lucruri mult mai importante. Nu a fost niciodată despre el. Îi consola pe ceilalți în timp ce era pe moarte și le-a scris fetelor noastre, Rose și Sophia, felicitări de naștere pentru primii 30 de ani din viața lor. A vrut să fie alături de ele, când își sărbătoreau zilele de naștere fără el," a spus Victoria, mama fetițelor.

"Va fi ultimul nostru Crăciun"

Cu toate acestea, momentul aflării diagnosticului a fost devastator pentru tânăr. „Când am intrat în cameră și am văzut că Nick plângea, am știut că ceva nu este în regulă. M-au așezat și mi-au spus că au găsit o leziune de mărimea unei mingi de tenis pe partea stângă a creierului, în mijlocul lobului frontal. Spuneau că e o creştere lentă și probabil că fusese acolo de când s-a născut el”, a adăugat ea.

Operația lui Nick și tratamentul ulterior cu radioterapie și chimioterapie au mers atât de bine încât el și Victoria au decis să meargă mai departe cu planurile lor de a întemeia o familie.

„În decembrie 2019, când fetele noastre aveau doar șase luni, Nick a observat că vorbirea lui a devenit neclară. Am luat legătura cu medicul și am ajuns să ne întoarcem după Crăciun. Aveam un sentiment foarte ciudat că va fi ultimul nostru Crăciun și așa am organizat cea mai mare sărbătoare invitând pe toți să vină și să rămână cu noi. În martie 2020, am aflat că tumora lui s-a dezvoltat într-un glioblastom și ni s-a spus că probabil mai are de trăit mai puțin de un an”, a mărturisit soţia bărbatului. Nick a urmat un tratament suplimentar și a fost luat în considerare pentru un studiu clinic când i s-a spus că nu se mai putea face. După ce a fost diagnosticat, bărbatul a mai trăit 9 luni.