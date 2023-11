Povestea unei bătălii sângeroase în tranșeele din Avdiivka: Așa au loc 90% din acțiunile de asalt

Cineastul ucrainean Oleg Sențov, 47 de ani, încarcerat în Rusia în 2014, a participat până acum la cele mai îndârjite ciocniri, la Bahmut și în sudul Ucrainei, dar pentru el a rămas memorabilă o luptă în tranșee la Avdiivka.

Sențov a realizat o filmare cap-coadă de cinci ore a bătăliei care a avut loc pe 19 octombrie, ilustrând cruzimea luptelor sângeroase în tranșee. Parte a Brigăzii Mecanizate 47, cineastul povestește că unitatea sa a fost singura care a supraviețuit, în timp ce din celelalte două angajate în acea luptă n-a mai rămas aproape nimeni.

„Am încercat să facem o debarcare în pădure pe o lungime de aproape un kilometru. Împreună cu alte două grupuri de asalt, am atacat trei poziții. Grupul nostru de asalt trebuia să țină o tranșee de 150 de metri lățime. Am intrat, am capturat 50 de metri, dar nu am putut înainta mai mult, deoarece acolo exista o rezistență puternică din partea unei mari cantități de infanterie inamică", a declarat Sențov într-un interviu rar acordat CNN.

În timp ce apărau tranșeea, două brigăzi rusești au început să vină către ei și curând soldații ucraineni erau atacați din toate direcțiile, pe măsură ce inamicii se apropiau într-o mișcare de învăluire. Rușii atacau cu drone, artilerie, iar tancurile treceau la câțiva metri de pozițiile lor.

Imagini filmate cu drona realizate de armata ucraineană au arătat patru tancuri rusești trăgând asupra liniei de copaci, unde erau înfipte trei grupuri de asalt ucrainene, răspândite pe o distanță de un kilometru.

Unitatea lui Sențov, aflată în mijloc, a fost singura care a fost cruțată.

„Dintre toate operațiunile pe care compania mea le-a desfășurat, aceasta a fost prima în care nu nu am reușit să ne îndeplinim misiunea”, a povestit Sențov.

Trei oameni din echipa sa au fost răniți, inclusiv el însuși. Un paramedic poate fi văzut în videoclip lucrând rapid pentru a aplica pansamente toracice și bandaje camarazilor săi răniți.

„Am fost alungați de acolo pentru că nu am reușit să ne menținem pozițiile. Așa că ne-am retras. Grupul nostru s-a retras, rănit, dar în viață. Dar celelalte două grupuri care atacau în același timp cu noi au fost aproape complet distruse”, a adăugat el.

Sențov accentuează asupra convingerii lui că acceptarea morții este esențială pentru cei care luptă.

„Dacă o persoană nu lasă loc gândului că ar putea fi ucisă, nu are ce să facă în război. Trebuie să accepți faptul că poți fi ucis. Dar este întotdeauna înfricoșător", a spus el.

Luptele în tranșee au devenit o componentă nelipsită a războiului din Ucraina.

Grupuri mici de asalt se luptă pentru fiecare metru de pământ săpat. Soldații pătrund de obicei noaptea sau dimineața, capturează o parte a tranșeei și încep să se deplaseze prin ea, adesea în timp ce trupele inamice sunt încă acolo.

„Așa se duce războiul. 90% din acțiunile de asalt au loc în acest mod”, a declarat Sentsov.

„Este bine când auzi vocile rușilor de pe poziții. Înseamnă că se dau de gol. Îți dai seama unde sunt. Este mai rău când nu îi auzi. Crezi că nu sunt acolo. Mergi prin tranșee și în găsești acolo. Este o ambuscadă".

Analiștii spun că scopul armatei ruse, aflată aici în ofensivă de mai bine de o lună, este de a încercui orașul și de a prelua o zonă înaltă din apropierea unei fabrici, ceea ce ar oferi Rusiei un control eficient al focului asupra rutelor de aprovizionare ucrainene.

„Toate atacurile inamicului dinspre sud și nord au fost respinse. Linia de apărare rezistă. Pozițiile militare sunt bombardate non-stop. Luptele cu arme de calibru mic continuă non-stop”, a anunțat luni șeful administrației militare a orașului, Vitalii Barabaș, într-o postare pe Telegram.

Totuși, bloggerii militari pro-ruși susțin că forțele Moscovei au obținut unele câștiguri în partea industrială a orașului. „Acesta este un succes tactic semnificativ, deoarece linia de apărare fortificată a AFU a fost străpunsă acolo", a susținut pro-rusul Wargonzo. CNN nu poate verifica în mod independent afirmațiile.

În pofida bombardamentelor intense de 24 de ore, aproape 1.300 de locuitori au rămas în Avdiivka, potrivit Poliției Naționale din regiunea Donețk.