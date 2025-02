Un sirian a înjunghiat mortal un băiat de 14 ani și a rănit mai multe persoane, în Austria

Un sirian a înjunghiat mai multe persoane în orașul austriac Villach, ucigând un băiat de 14 ani, a anunţat poliţia austriacă sâmbătă.

Presupusul atacator este un bărbat 23 de ani care are permis de şedere valid pentru Austria, a precizat poliţia. Polițiștii informează că sirianul a mai rănit alte patru persoane.

Un bărbat de 42 de ani, care lucrează pentru o companie de livrare, se afla la fața locului. Acesta a coborât din mașină și a ajutat pentru a preveni ca lucrurile să se înrăutățească, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, potrivit AP.

Iniţial nu era clar dacă suspectul a acţionat singur şi poliţia a căutat alţi suspecţi.

