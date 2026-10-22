Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, l-a criticat joi pe emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, după ce acesta a apreciat „spiritul umanitar” al președintelui rus Vladimir Putin. Oficialul ucrainean a susținut că o astfel de abordare nu va contribui la oprirea războiului, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga. Foto: Facebook

Reacția lui Sîbiga a venit după ce Witkoff i-a mulțumit liderului de la Kremlin pentru eliberarea unui cetățean american capturat de forțele ruse în Ucraina.

„Conciliatorismul, servilismul și lingușirea nu vor opri acest război. Doar forța o va face”, a transmis ministrul ucrainean într-un mesaj publicat pe platforma X.

În același mesaj, șeful diplomației ucrainene a condamnat atacurile lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean în primele ore ale zilei de joi. Acesta a făcut referire la bombardamentele care au vizat capitala Kiev și alte orașe din țară.

„În timpul nopții, locuitorii din Kiev au putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”, a afirmat Sîbiga, descriind atacul drept unul brutal.

Potrivit ministrului, armata rusă a utilizat zeci de rachete balistice, care au vizat infrastructura energetică, unități medicale, centre comerciale și zone rezidențiale.

Sîbiga a precizat că atacurile nu s-au limitat la capitală, alte orașe ucrainene fiind lovite în cursul dimineții de joi.

La a noua întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, emisarul SUA Steve Witkoff a avut multe cuvinte de laudă pentru liderul de la Kremlin, la un moment dat devenind chiar lingușitor. Și asta într-un moment în care Rusia și-a intensificat atacurile ucigașe asupra Ucrainei.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Și dumneavoastră sunteți un om cu spirit umanitar, domnule, iar pentru asta vă salut, vă felicit și vă mulțumesc încă o dată”, a spus Witkoff.