Ucraina ia Rusia peste picior și promite să returneze miile de tone de muniție lăsate cadou de trupele care au fugit

Ministerul ucrainean al Apărării ironizează armata rusă, afirmând că Ucraina a confiscat cantități masive de muniții pe care promite să le folosească împotriva forțelor armate invadatoare, potrivit Newsweek.

Într-o postare sarcastică pe Twitter, ministerul a declarat vineri că a primit „mii de tone de muniție în dar” de la forțele rusești în ultima săptămână. Postarea ministerului urmează rapoartelor privind succesul Ucrainei în recuperarea terenurilor ocupate în sudul și nord-estul țării. Dar „cadoul” de muniție confiscată va fi returnat Rusiei, a adăugat ministerul.

„Vă rugăm să rețineți că nu acceptăm cadouri de la criminali, torționari, jefuitori sau violatori”, a precizat ministerul în postarea sa. „În zilele următoare, vom returna totul, până la ultimul cartuș”.

Forțele ucrainene au preluat controlul asupra celei mai mari părți a provinciei nord-estice Harkov, inclusiv asupra nodului de transport din apropiere, Izyum, în timp ce au avansat, de asemenea, în jurul orașului Herson din sud.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), un grup de reflecție cu sediul în SUA care a urmărit progresul contraatacului, a declarat săptămâna aceasta că forțele ucrainene au recuperat aproximativ 5592 de kilometri pătrați (aproape de trei ori mai mare decât Rhode Island) în întreaga țară începând cu 29 august.

Ministerul britanic al Apărării a declarat în actualizarea sa de informații din această săptămână că forțele ruse au lăsat în urmă „echipamente de mare valoare" necesare pentru „stilul său de război centrat pe artilerie".

„O astfel de abandonare evidențiază retragerea dezorganizată a unor unități rusești și probabilele defecțiuni localizate în materie de comandă și control", a precizat ministerul britanic.

„Ceea ce evaluăm este că ucrainenii își consolidează câștigurile după ce au recuperat un teritoriu semnificativ, iar rușii încearcă să își consolideze liniile defensive după ce au fost împinși înapoi”, a spus Ryder, referindu-se la câștigurile Ucrainei în nord.

În sudul țării, forțele ucrainene întreprind ceea ce Ryder a caracterizat ca fiind „o înaintare deliberată, calculată, în timp ce rușii continuă să încerce să mențină această linie”.