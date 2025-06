Tensiuni diplomatice între Polonia și Israel la doar două zile după alegerea lui Karol Nawrocki: a fost descris drept „revizionist al Holocaustului”

La doar două zile după alegerea sa, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, se află în centrul unor tensiuni diplomatice după ce presa din Israel l-a acuzat de revizionism în privința Holocaustului. Reacția oficială a Varșoviei nu a întârziat.

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, este în centrul unei controverse internaționale, după ce publicația The Times of Israel l-a descris drept „revizionist al Holocaustului”. Termenul a fost folosit chiar în titlul articolului care anunța victoria sa în alegerile prezidențiale desfășurate duminică, 1 iunie.

„Conservatorul Karol Nawrocki, care a inclus revizionismul Holocaustului în campania sa electorală, a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia, potrivit rezultatelor finale ale votului de luni.(...) Rezultatul sugerează că Polonia ar putea urma o cale mai populistă și naționalistă sub noul său lider, care a fost susținut de președintele american Donald Trump”, a scris The Time of Israel despre noul preşedinte.

Diplomația poloneză a reacționat prompt marți, protestând oficial față de etichetarea liderului de la Varșovia, informează Agerpres.

Astfel, Ambasada Poloniei din Tel Aviv a transmis o scrisoare redacției israeliene în care a cerut să nu se mai folosească astfel de formulări, considerându-le „periculoase” și inacceptabile în contextul sensibil al istoriei naționale.

„Recunoaştem dreptul redacţiei de a emite o judecată, dar judecata în cauză, folosindu-se tocmai acest termen (concret), stârneşte - în special în Polonia - asocieri foarte periculoase”, a declarat Pawel Wronski, purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe din cadrul guvernului pro-european de la Varșovia.

Karol Nawrocki, istoric și fost director al Muzeului Celui de-al Doilea Război Mondial din Gdansk, conduce din 2021 Institutul Memoriei Naționale (IPN), instituție responsabilă cu investigarea crimelor din perioadele nazistă și comunistă. El a fost susținut în alegeri de partidul naționalist Lege și Justiție (PiS) și a obținut 50,89% din voturi, învingându-l la limită pe proeuropeanul Rafal Trzaskowski.

Potrivit The Times of Israel, Karol Nawrocki ar fi folosit revizionismul istoric ca parte a campaniei sale electorale, criticând cercetările privind implicarea polonezilor în persecuțiile împotriva evreilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Printre țintele sale s-au numărat istorici cunoscuți precum Jan Grabowski, Jan Tomasz Gross și Barbara Engelking, cercetători care au fost acuzați în Polonia de defăimare a națiunii, deși instanțele au clasat aceste cazuri.

În timpul campaniei electorale noul preşedinte Karol Nawrocki a declarat că va continua „să apere imaginea Poloniei și a poporului polonez” împotriva a ceea ce el consideră „acuzații calomnioase”.