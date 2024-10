Țara europeană care propune 10 ani de scutiri fiscale acordate tinerilor pentru a stopa exodul creierelor

Stimulentele includ o serie de scutiri începând cu o scutire de 100% în primul an de muncă.

Portugalia propune o modalitate inedită de a stopa exodul de creiere din țară: un deceniu de scutiri fiscale progresive pentru tineri, inclusiv neplata niciunui impozit în primul lor an de muncă.

Guvernul minoritar de centru-dreapta al lui Luís Montenegro renunță la plafonul propus de 15% la impozitul pe venit pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și îl înlocuiește cu un sistem progresiv similar celui susținut de socialiștii din opoziție, potrivit theguardian.com.

Conform planurilor, care fac parte din bugetul țării pentru 2025, tinerii care câștigă până la

28 000 de euro pe an ar beneficia de o scutire de impozit de 100% în primul an de muncă, scăzând la 75% între al doilea și al cincilea an, 50% între al șaselea și al nouălea an și 25% în al zecelea an.

Salariul mediu anual în Portugalia este de aproximativ 20 000 euro, iar ratele impozitului pe venit variază între 13-48%. Guvernul estimează că sistemul ar costa 645 de milioane euro în 2025, în timp ce plafonarea ar fi costat 1 miliard euro.

Stimulentele urmăresc să abordeze problema devastatoare a exodului creierelor tinere din Portugalia. Potrivit Observatorului Emigrației, aproximativ 850 000 de tineri - 30% dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani - au plecat la un moment dat și locuiesc în străinătate din cauza salariilor mici și a condițiilor de muncă precare de acasă. Țara are o populație de 10,4 milioane de persoane.

Deși șomajul general în Portugalia a scăzut la 6,1 % în al doilea trimestru din 2024, în rândul tinerilor acesta a fost de aproape patru ori mai mare, la 22 %.

Premierul a declarat că Portugalia trebuie să se asigure că tinerii săi „pot găsi o oportunitate aici”, astfel încât să nu fie nevoiți să își abandoneze familiile și prietenii pentru a căuta oportunități economice în străinătate. „Merită să credem în Portugalia”, a spus el în august. „Suntem capabili să facem în Portugalia ceea ce adesea suntem capabili să facem în străinătate”.

Muntenegru a declarat că guvernul său lucrează pentru a facilita tinerilor achiziționarea primei locuințe prin scutirea acestora de unele taxe municipale, taxe de timbru și taxe. Acesta a adăugat că intenționează să facă din reducerea impozitului pe venitul persoanelor fizice „o piatră de încercare” a politicii guvernului.

Lipsa de locuințe la prețuri accesibile, care a fost exacerbată de eforturile Portugaliei de a-și reveni după criza financiară din 2008 prin adoptarea dereglementării și încercarea de a atrage investiții străine, a dus la o serie de proteste de amploare în ultimii ani.

Criticii atrag atenția asupra liberalizării pieței chiriilor, proliferării proprietăților închiriate pe termen scurt, eliberării de „vize de aur” care conferă permise de ședere în schimbul achiziționării de proprietăți în valoare de 500.000 euro sau mai mult, introducerii unui „sistem de rezidență nehabituală” pentru străini, care permite economisirea impozitelor, și creării unei vize de nomad digital care să permită străinilor înstăriți să lucreze de la distanță și să plătească o rată de impozitare de doar 20 %.

La sfârșitul lunii septembrie, mii de persoane au protestat la Lisabona și în alte orașe din Portugalia față de creșterea prețurilor chiriilor și ale locuințelor. Guvernul a promis să abordeze această problemă cu un pachet de cheltuieli de 2 miliarde euro și un angajament de a construi aproximativ 33.000 de locuințe până în 2030.

Planul bugetar propune, de asemenea, reducerea impozitului pe profit cu un punct procentual până la 20% în 2025,

În cazul în care guvernul din Muntenegru, care a preluat puterea de la socialiști în aprilie, nu va reuși să își aprobe bugetul în parlament în următoarele săptămâni, Portugalia s-ar putea confrunta cu cele de-a treia alegeri anticipate în tot atâția ani.

Alianța Democratică de centru-dreapta a obținut 80 de locuri în alegerile generale din martie - cu mult sub majoritatea în legislativul de 230 de locuri - urmată de socialiști cu 78 de locuri și de partidul de extremă-dreapta Chega, fondat în urmă cu doar cinci ani, cu 50 de locuri.

Vorbind cu puțin timp înainte de preluarea mandatului, Montenegro a declarat că guvernul său are „încrederea alegătorilor”, adăugând: „De asemenea, are ceea ce se cere tuturor actorilor politici, inclusiv celor aflați acum în opoziție - și anume simțul responsabilității”.