Vladimir Putin se străduiește cu disperare să înfrângă Ucraina pe șase fronturi, în asalturi sinucigașe, în care Rusia raportează pierderea a aproximativ 1.000 de soldați pe zi.

Kremlinul pare să fi pierdut peste 340.000 de soldați de la începutul invaziei din Ucraina, scrie The Sun.

La sfârșitul săptămânii trecute, șase puncte cheie de pe front au fost bombardate intens, în timp ce forțele ruse vizau Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka și Zaporojie. Peste 100 de lupte sângeroase au avut loc în doar o zi, cu peste 1.250 de morți într-o singură zi și 930 în ziua precedentă, potrivit statisticilor Statului Major General al Ucrainei.

Potrivit acestor cifre, pierderile totale ale trupelor ruse într-un bombardament de trei zile ajung la 3.270 de militari.

Forțele ruse ar fi pierdut zeci de mii de tancuri, vehicule blindate, sisteme de rachete, aeronave, nave, submarine și drone, alături de zeci de mii de soldați.

Potrivit oficialului ucrainean Anton Gerashchenko, Putin este acum în căutare de mai mulți soldați pentru a-și consolida "atacurile sinucigașe" asupra Ucrainei. Se pare că el a "simplificat obținerea cetățeniei ruse" pentru locuitorii din Belarus, Moldova și Kazahstan pentru a spori recrutarea.

Cetățenii acestor țări nu vor mai avea nevoie să locuiască în Rusia timp de cinci ani sau să aibă cunoștințe despre istoria și legile țării, pentru a fi cetățeni.

Ministrul rus al Apărării, Sergei Shoigu, a declarat că țara își mărește dimensiunea forțelor armate la peste un milion de oameni.

În urmă cu doar câteva zile, au apărut imagini cu un avion de vânătoare rus doborât de propriile rachete ale lui Putin, iar soțiile și prietenele soldaților ruși i-au cerut dictatorului să "meargă pe front singur - și să moară".

Cu toate acestea, Putin este decis să candideze din nou în alegerile prevăzute pentru martie 2024, scrie The Sun. A modificat de două ori constituția Rusiei pentru a-și prelungi timpul la putere și ar putea să rămână în fruntea țării până la vârsta de mijloc a anilor 80.

Aproximativ 80% dintre civili aprobă performanța lui Putin la putere, potrivit unui recent sondaj independent, poate și datorită represiunilor brutale în Rusia îndreptate împotriva celor care critică puterea.

Victoria Ucrainei din weekend are loc în contextul unei lupte aspre de iarnă pentru a respinge armatele lui Putin. Îngropate în tranșee înghețate la temperaturi sub zero grade Celsius, Rusia a eșuat să spargă blocada forțelor ucrainene.