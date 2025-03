Spion transnistrean prins în flagrant la Odesa. Încerca să fure tehnologii militare

Un agent suspectat de spionaj a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în Odesa, în timp ce încerca să obțină informații clasificate despre dronele armatei ucrainene. Acesta ar fi acționat sub coordonarea unui oficial transnistrean cu legături în serviciile secrete ruse.

Un presupus spion din regiunea separatistă Transnistria a fost arestat joi la Odesa de către SBU, fiind acuzat că încerca să fure tehnologii secrete despre dronele folosite de armata ucraineană. Potrivit autorităților, suspectul s-a infiltrat în Ucraina sub acoperirea unui om de afaceri din domeniul comerțului cu produse alimentare.

„Pentru a-și îndeplini sarcina ostilă, suspectul a ajuns în Odesa și a fost însărcinat să recruteze un membru al Forțelor de Apărare ale Ucrainei care lucra cu drone. După ce a stabilit «contactul» cu militarul ucrainean, agentul spera să obțină documentație tehnică privind UAV-urile avansate de lovitură și recunoaștere”, se arată în comunicatul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), citat de The New Voice of Ukraine.

În realitate, individul era un agent operativ, coordonat de așa-numitul viceministru al apărării din Transnistria, cunoscut și pentru faptul că este un colaborator al serviciul secret militar din Rusia (GRU), au precizat oficialii SBU.

Spionul a fost prins în flagrant în momentul în care primea informațiile dorite pe un suport electronic. Conform anchetei, intenționa să transporte datele în Transnistria, unde ar fi urmat să contribuie la dezvoltarea unui program de producție de drone militare pentru Rusia.

Suspectul este acum cercetat pentru spionaj și deținere ilegală de arme, infracțiuni care i-ar putea aduce o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.