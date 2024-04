Spaniolii amenință turiștii „all-inclusive”. Vor doar vizitatori „de calitate”

Pe fondul protestelor localnicilor împotriva supraaglomerării, viceprimarul unui punct turistic din Spania i-a îndemnat pe turiștii care își petrec vacanța în regim all-inclusive să stea departe, informează Daily Mail.

Tenerife a fost zguduită de proteste în ultima vreme, când mii de oameni au ieșit în stradă în weekend pentru a protesta față de numărul de turişti care vizitează Insulele Canare. Activiștii au cerut guvernului să facă o schimbare pentru a preveni numărul de turiști care vizitează acest loc de vacanță, în contextul în care chiriile sunt în creștere.

După ce un oficial spaniol le-a transmis, în cadrul unui interviu, turiştilor care caută vacanțe ieftine să meargă în altă parte, vizitatorii au fost întâmpinați cu graffiti care le spun că Insulele Canare sunt saturate de turiști. Aceleași cuvinte, „Canarias tiene un limite” (Insula Canare are o limită), au apărut pictate în alb pe asfaltul unuia dintre drumurile de acces către Muntele Teide, cel mai înalt punct din Spania și o atracție turistică obligatorie în Tenerife.

Carlos Tarife, viceprimarul capitalei insulei, Santa Cruz, a declarat că turiştii care caută vacanțe ieftine la soare cu totul inclus ar trebui să meargă în altă parte, deoarece insula caută turiști de „calitate superioară” care să aprecieze „faimoșii noștri cartofi din Insulele Canare”.

Într-un interviu acordat marți unui post de radio din Tenerife, Carlos Tarife, care este și șeful serviciilor publice și de mediu al Consiliului Santa Cruz, a spus că turiştii interesați să rămână în hoteluri cu brățările obligatorii ar trebui să rezerve în locuri precum Republica Dominicană.

„În Insulele Canare avem astăzi mai puține paturi de hotel decât acum cinci sau șase ani. Acest lucru are de-a face, printre altele, cu faptul că în Insulele Canare, și mă refer în special la Tenerife și în special în sudul insulei, modelul hotelurilor de patru stele se transformă într-unul de cinci stele și cinci stele plus. Acolo unde erau hoteluri cu 250 de paturi, acum sunt hoteluri cu mai puține paturi, dar cu o calitate superioară”, a spus Carlos Tarife.

„Cred că acesta este tipul de turism de care avem nevoie aici, nu tipul de turism cu brățări all-inclusive, în care turiștii stau în interiorul hotelului și fac totul în hotel. Pentru asta cred că există destinații precum Republica Dominicană și alte locuri”, a ţinut el să explice ce tip de turist este agreat în Insulel Canare.

Vicepreședintele consiliului din Tenerife, Lope Afonso, a descris mesajele desenate pe stradă ca fiind vandalism, într-un mesaj furios pe X, fostul Twitter, şi a cerut curăţarea lor.

„Insulele Canare ar putea avea o limită, dar acest lucru o depășește. Nemulțumirile și revendicările nu pot fi transformate în vandalism sau în atacuri asupra proprietății publice și, mai ales, asupra peisajului și spațiilor noastre naturale. (...) Parcul Național Teide este un sit al Patrimoniului Mondial și merită îngrijire și respect. Nu totul este permis”, a scris el.

Mesajul lui a fost întâmpinat cu un val de critici din partea localnicilor, care l-au acuzat că nu a reușit să protejeze Tenerife și minunile sale naturale de daunele cauzate de masificarea turistică.

La începutul acestei săptămâni, președinta Consiliului din Tenerife, Rosa Davila, a propus ca turiștii să plătească pentru vizitarea spațiilor naturale protejate, cum ar fi Teide. Se așteaptă ca mâine, în cadrul unei ședințe plenare a consiliului, să solicite sprijinul pentru un studiu în vederea aprobării acestei taxe.

La începutul lunii, pe pereții și băncile din Palm Mar și din împrejurimi, în sudul insulei Tenerife, au fost lăsate graffiti în limba engleză, printre care „My misery your paradise” (Sărăcia mea este paradisul vostru) și „Average salary in Canary Islands is 1.200 euros” (Salariul mediu în Insulele Canare este 1.200 euro).

Platforma de protest Canarias Se Agota, care a fost unul dintre principalii organizatori ai marșurilor de sâmbătă din Insulele Canare, a insistat că nu are nimic de-a face cu mesajele-graffiti care au apărut în unele zone din Tenerife în ultimele săptămâni și a acuzat politicienii regionali că îi acuză de fobie față de turism ca parte a unei campanii de „trucuri murdare”.