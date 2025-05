Sfaturile fostului șef al armatei Ucrainei pentru NATO

Generalul în rezervă Valeri Zalujnîi avertizează statele occidentale că strategiile militare ale NATO sunt depășite de provocările pe care le aduce războiul modern.

Într-un discurs susținut pe 9 mai, la Londra, fostul comandant-șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi, a transmis un avertisment tăios Occidentului: actualele alianțe, de la NATO la ONU, sunt depășite de noile realități ale lumii.

„Astăzi, toți politicienii își caută victoriile în trecut, acolo unde ar dori să se întoarcă. Unii vor să restaureze URSS și să readucă NATO la granițele din 1997, alții vor să facă America din nou măreață. Unii visează la o Ungarie Mare, alții la măreția Imperiului Otoman. China se inspiră din propria istorie de lider în dezvoltarea globală.

Dar adevărul este că, poate, astăzi este imposibil să ne întoarcem în timp. Lumea este complet diferită. Iar dezvoltarea tehnologică poate schimba totul din nou, făcând imposibilă întoarcerea în trecut. Așadar, cu toții avem șansa de a ne salva propriii copii și viitorul lor.”

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că problemele globale necesită soluții globale. Iar acest lucru presupune construirea unei alternative la ordinea mondială a dictaturilor, care deja prinde contur.

Desigur, această schimbare trebuie să pornească de la un fapt esențial: lumea occidentală nu-și poate permite ca Ucraina să piardă bătălia împotriva inamicilor care urmăresc distrugerea sa. Pentru că Ucraina este, de fapt, obstacolul în calea unei noi ordini mondiale impuse în Europa.

Următorul pas, afirmă Zalujnîi, trebuie să fie construirea unei arhitecturi de securitate complet noi pentru Europa. Este evident că noua politică americană sugerează, cel mai probabil, încheierea contractului de securitate cu Europa.

Atunci, Europa are nevoie de Ucraina ca de un scut. Ucraina are cea mai mare armată de pe continent, este singura care știe cum să țină în frâu Rusia și singura care are experiență reală în războiul modern, de înaltă tehnologie.

Diagnosticul lui Zalujnîi

Generalul în rezervă a identificat principalele slăbiciuni ale NATO, avertizând că alianța riscă să devină irelevantă dacă nu se adaptează urgent la noile realități ale războiului.

1. NATO, prizonier al propriei frici

Pentru Zalujnîi, frica NATO de extindere spre est este simptomatică:

„Dacă vă temeți să primiți în rândurile voastre Ucraina, Moldova, Georgia, pentru că „aparțin sferei de influență a Rusiei”, atunci ce rost mai are alianța?” Această teamă, spune el, este paralizantă și pune la îndoială chiar și aplicarea Articolului 5 într-o criză reală.

2. Doctrina NATO este învechită

„Dacă cineva în NATO încă își evaluează capacitatea militară după modelul Irakului, atunci îmi pare rău pentru voi”, afirmă fostul general. NATO, avertizează el, este în pericolul de a purta războiul de ieri, într-o lume care deja a trecut în ziua de poimâine.

3. Este nevoie de o nouă doctrină, nu doar de armament nou

Zalujnîi subliniază că războiul modern nu mai poate fi dus cu structuri birocratice și paradigme din secolul trecut. Nu este suficientă modernizarea industriei de apărare: „Nu trebuie doar drone sau inteligență artificială. Este nevoie de o nouă doctrină militară, o nouă organizare a forțelor, o nouă instruire, un alt model de bugetare și planificare.”

4. Tancurile nu mai sunt viitorul

„Dacă NATO ar renunța la tancuri chiar azi și s-ar orienta către noile tehnologii de război, abia peste cinci ani ar putea ajunge la nivelul Ucrainei din 2024.”

Până atunci, avertizează el, tehnologia – și inamicul – vor fi deja cu pași înainte.

5. Războiul modern este unul de uzură tehnologică, nu doar militară

NATO trebuie să înțeleagă că viitoarele conflicte nu vor fi câștigate doar prin forță brută, ci prin inovație și capacitatea de a produce rapid tehnologie militară eficientă. Resursele alianței pot fi epuizate rapid dacă se bazează pe metodele actuale de luptă.

6. Alianțele trebuie regândite din temelii

Zalujnîi propune o revizuire profundă a arhitecturii globale de securitate.

Niciun stat – nici măcar SUA – nu mai poate acoperi singur întregul spectru tehnologic al viitorului: 5G, armament hipersonic, război electronic, tehnologii cuantice.

Soluția? „Construirea de alianțe flexibile, bazate pe cercetare comună, partajarea resurselor și inovație tehnologică – nu doar pe tratate scrise în alt secol.”

7. NATO nu mai poate fi o organizație birocratică de criză

Mesajul e tranșant: dacă NATO vrea să supraviețuiască, trebuie să devină un organism viu, agil, capabil să gândească înaintea adversarilor, nu să reacționeze târziu. Este nevoie de o trecere de la o logică reactivă la una proactivă în proiectarea securității.

Concluzia lui Zalujnîi este amară, dar lucidă: „Noi, în Ucraina, luptăm deja în războiul viitorului. Voi, în NATO, riscați să vă pregătiți pentru războaiele trecutului. Dacă nu ne ascultați acum, va veni o zi în care veți dori să fi învățat de la noi.”