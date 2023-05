Șeful diplomației britanice: Ucraina are dreptul să lovească ținte din teritoriul rus în scop de autoapărare

Şeful diplomaţiei britanice, James Cleverly, a declarat marţi că armata ucraineană are dreptul să lovească ţinte pe teritoriul rus în scop de autoapărare.

„Ucraina are dreptul legitim să se apere. Ea are dreptul legitim de a face aceasta în interiorul propriilor sale frontiere, desigur, însă ea are de asemenea dreptul să proiecteze forţe dincolo de frontierele sale pentru a submina capacitatea Rusiei de a proiecta forţe în interiorul Ucrainei”, a declarat Cleverly în timpul unei conferinţe de presă la Tallinn alături de omologul său estonian Margus Tsahkna.

„Prin urmare, ţintele legitime de dincolo de propria sa graniţă sunt parte a autoapărării Ucrainei. Şi noi trebuie să recunoaştem aceasta”, a adăugat James Cleverly.

Şeful diplomaţiei britanice nu a dorit să comenteze asupra dronelor care au lovit marți Moscova, afirmând că nu va face speculaţii cu privire la cele mai recente lovituri, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Vladimir Putin susține că atacul cu drone de la Moscova, unul fără precedent, a fost o replică la o lovitură a armatei ruse împotriva cartierului general al informaţiilor militare ucrainene. Potrivit lui Putin, atacul de la Moscova a reprezentat o încercare de a intimida Rusia şi pe cetăţenii ruşi.

Consilierul prezidențial ucrainean Mîhailo Podoliak a respins acuzaţia că Ucraina ar fi implicată direct în atacul cu drone asupra Moscovei, dar a precizat că Kievul se bucură să vadă asemenea evenimente, notează DPA.