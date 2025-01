Se cere o nouă anchetă în cazul celebrului Jack Spintecătorul. Probele ADN arată cine ar putea fi ucigașul

Un descendent al uneia dintre victimele lui Jack Spintecătorul a cerut o nouă anchetă privind unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istorie, după ce probele ADN au sugerat că ucigașul a fost un frizer polonez.

Adevărata identitate a lui Jack Spintecătorul, ale cărui crime înfiorătoare au terorizat mahalalele Whitechapel din estul Londrei în 1888, a fost un mister încă de atunci. Au existat zeci de suspecți, de la membri ai familiei regale și prim-miniștri până la cizmari.

După ce a extras ADN-ul dintr-un șal recuperat de la locul uneia dintre crime, Russell Edwards, detectiv al lui Jack Spintecătorul, a susținut în 2014 că ucigașul a fost Aaron Kosminski, un emigrant din Polonia, care lucra ca frizer, potrivit CBS News.

Povestea spune că șalul provine de la locul uciderii celei de-a patra victime a Spintecătorului, Catherine Eddowes, pe 30 septembrie 1888. Trupul ei eviscerat a fost descoperit cu gâtul tăiat şi cu chipul mutilat.

La cererea lui Edwards, doctorul Jari Louhelainen, lector superior la Universitatea John Moores din Liverpool, a izolat șapte segmente mici de ADN din petele de sânge de pe șal.

Acestea au fost comparate cu ADN-ul lui Karen Miller, o descendentă directă a lui Eddowes, confirmând că sângele ei se afla pe șal.

„La testare, primul rezultat a arătat o potrivire de 99,2%. Din moment ce ADN-ul are două fire complementare, am continuat și am testat celălalt fir de ADN, care joc o potrivire perfectă de 100%”, a declarat Louhelainen.

Edwards a cerut o anchetă în cazul crimei nerezolvate, afirmând că dovezile ADN o justifică.

„Numele Jack Spintecătorul a devenit senzațional. A intrat în istorie ca acest personaj faimos. Oamenii au uitat de victime, care nu au avut parte de justiție la acea vreme. Acum avem nevoie de această anchetă pentru a-l numi legal pe criminal”, spune Karen Miller.

Miller a adăugat: „numirea legală a persoanei reale într-o instanță care poate lua în considerare toate dovezile ar fi o formă de justiție pentru victime.”

Descendenții lui Kosminski au sprijinit, de asemenea, ancheta.

În conformitate cu legea, procurorul general este cel care trebuie să aprobe o nouă anchetă.

Miller a declarat luni, 13 ianuarie, că a sosit momentul potrivit pentru redeschiderea cazului.

„Ar însemna foarte mult pentru mine, pentru familia mea, pentru mulți oameni ca această crimă să fie în sfârșit rezolvată”, a adăugat ea.

Kosminski s-a născut la 11 septembrie 1865 în Klodawa, în centrul Poloniei. Familia sa a fugit de pogromurile antievreiești din Rusia imperială și a emigrat în estul Londrei la începutul anilor 1880. A locuit aproape de locurile crimelor.

Unele rapoarte spun că a fost luat de poliție pentru a fi identificat de un martor care l-a văzut cu una dintre victime.

Deși identificarea a fost pozitivă, martorul a refuzat să depună mărturie incriminatoare, ceea ce înseamnă că poliția nu a avut altă opțiune decât eliberarea lui Kosminski.

În 1889, a intrat într-un azil de săraci, unde a fost descris la admitere ca fiind „nevoiaș”. A fost externat în cursul aceluiași an, dar a ajuns curând într-un azil de nebuni.

A murit de cangrenă într-un azil pe 24 martie 1919 și a fost înmormântat trei zile mai târziu la cimitirul East Ham din estul Londrei.