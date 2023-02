Rusia nu are destulă forță militară ca să ajungă în Transnistria, dar trebuie să fim vigilenți

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că Moscova nu are suficientă forță militară pentru a realiza un coridor terestru până în Transnistria.

„Cu privire la Moldova, astăzi, Rusia nu are forțe suficiente, pentru a ajunge în regiunea transnistreană, încercuind Ucraina prin spate... pentru că acesta este planul – să ia Odessa și să creeze un coridor terestru spre regiunea transnistreană. Dar nu vedem ca Rusia sa aibă forța ca să facă asta”, a spus Geoană.

Totodată, conform defenseromania.ro, el a atras atenția asupra încercărilor Kremlinului de a destabiliza situația din Moldova, mizând pe diferențele care există în țară, împiedicând integrarea sa europeană și subminând conducerea Maiei Sandu. „Vreau să spun prietenilor noștri moldoveni și georgieni: puteți conta pe noi, nu vă lăsați intimidați. Această retorică (a Rusiei – n.r.) vine din neputință, nu din forță”, a subliniat Geoană.

Argumentele și îndemnul la vigilență

Analistul militar Aurel Cazacu susține că Putin nu a renunțat la planul lui de a interzice accesul Ucrainei la Marea Neagră și deci și la cucerirea Odessei, dar acum nu prea are cu ce. „Sigur că vrea să ajungă la Gurile Dunării și vrea să formeze un coridor până în Transnistria, dar cel puțin în momentul de față nu prea are forțele necesare. Superioritate aeriană nu are în Ucraina și acesta este un argument foarte important. Apoi, forțe de debarcare credibile nu are la îndemână. Dacă mai punem la socoteală și că avioanele de supraveghere Aliate observă non-stop mișcările rușilor din zonă, iar aceste informații sunt împărtășite, cel mai probabil, cu partea ucraineană, nu prea se văd unele forțe credibile ale Moscovei pentru realizarea unui coridor pe axa Odessa-Transnistria. Repet, în acest moment”, spune analistul.

Totuși, Aurel Cazacu ne atrage atenția că nu trebuie să ne liniștim prea mult pentru că Moscova este imprevizibilă. „Putin este acum ca un animal rănit. Nu poate da înapoi și nu prea are ieșire din situația asta, drept urmare o va da înainte așa cum a început chiar dacă își ucide și propriul popor. Mai exact, trebuie să fin vigilenți, să ne pregătim, pentru că nu știm ce decizii va lua. Poate aduce trupe din partea estică a Rusiei, poate detașa forțe aeriene tot de acolo. Repet, noi ca Aliați trebuie să ne pregătim temeinic pentru eventuale mișcări imprevizibile ale Rusiei”, a precizat Aurel Cazacu.